Объем частных инвестиций для Крыма в ближайшие годы должен превысить триллион рублей - такую задачу поставил президент на совещании по развитию региона. Поддержка крымчан и севастопольцев - безусловный приоритет, заявил Владимир Путин и пообещал разобраться с проблемой водоснабжения.

Внимание со стороны федерации задает высокую планку требований к качеству работы всех ведомств и местных властей. "Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду", - констатировал президент. Получится разобраться и с другими проблемами, в том числе с водой - сейчас это наиболее острый вопрос для жителей полуострова, уверен он.

Путин поручал правительству реализовать Комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя до 2024 года. "Учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям. Это и разработка подземных запасов воды, и строительство различных гидросооружений, систем очистки, ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснение морской воды", - напомнил он.

Успешное завершение опорных проектов создает условия для перехода ко второму этапу восстановления и развития экономики полуострова. Его смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура позволила осуществить гораздо больше инвестпроектов. "Об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций", - сказал президент. Их объем за 2022-2025 годы в Крыму и Севастополе должен превысить триллион рублей. Такая амбициозная задача потребует слаженных действий властей всех уровней, работы в тесном контакте с бизнесом.

Развитие Крыма, конечно, связано и с туризмом. В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, сюда на отдых приехали 6,9 млн человек. К 2025 году должно быть 10 млн в год. При этом каждый гость вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам, сказал президент. Туристическая отрасль в Крыму просто обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам.

Почти половину мероприятий плана по решению проблемы дефицита воды уже реализовали, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Всего в плане 14 мероприятий на 48 млрд рублей. В том числе заложена возможность строительства опреснительных станций. До 2024 года планируется фактически удвоить объем подачи воды на полуостров - до 300 тысяч кубометров в сутки. "Уже сейчас смогли ликвидировать острый дефицит воды, возникший из-за неблагоприятных погодных условий", - констатировал докладчик.

Об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардиналь-ный рост частных инвестиций

Продолжается работа по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. "В апреле выйдем уже на бурение первых скважин", - заявил Хуснуллин. "Там действительно большие запасы?" - спросил президент. "Там огромные запасы, мы в этом уже уверены, ключевой вопрос, на какой удаленности от берега они находятся и на какой глубине", - ответил собеседник. К июлю уже будет понятен точный объем воды.

На полуострове идет и бурение артезианских скважин, что позволяет надеяться, что получится пройти курортный сезон без ограничений, заметил вице-премьер. "Несмотря на все последние заявления Украины, что там нам что-то ограничат - у нас нет сомнений, что мы водой Крым и Севастополь полностью обеспечим", - уверен он.

Президент также просил подключиться к этой работе минобороны. И вот вчера ему доложили: поручение выполнено, в Севастополе запущен водозабор на реке Бельбек, который покроет дефицит воды в городе.

От проблемы воды собравшиеся перешли к теме социально-экономического развития полуострова. Хуснуллин, в частности, доложил, что планы по жилищному строительству перевыполнены, до 2022 года планируется обеспечить мобильной связью и высокоскоростным интернетом не менее 95 процентов территории Крыма и 100 процентов Севастополя. Также есть проект полноценной электрички между Симферополем и Севастополем.

Завершая встречу, Путин напомнил, что программа развития полуострова продлена до 2025 года включительно. "Все идет по плану", - оценил он. Запланирована тысяча объектов нового строительства, 400 из них уже введены.