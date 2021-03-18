Путин: Сделаем все для стабильности и безопасности в Крыму

Власти сделают все для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму, заявил президент Владимир Путин.

"Мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры. Будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций", - сказал он.

По словам Путина, на этой базе постоянно, опережающими темпами должно расти и качество жизни граждан. "Чтобы они имели все возможности получить хорошее и востребованное образование, современные высокотехнологичные медицинские услуги, достойно оплачиваемые рабочие места", - добавил он.

Президент отметил, что с самого начала власти понимали: из-за масштаба накопленных ранее проблем в Крыму невозможно сделать все и сразу. "Нужна системная, кропотливая работа. Мы так и действуем", - заметил он. Путин напомнил, что эта работа началась с опорных, значимых проектов - Крымского моста, трассы "Таврида", Симферопольского аэровокзального комплекса.