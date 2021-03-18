Путин: Сделаем все для стабильности и безопасности в Крыму

Новости

В Мексике изъяли поддельную вакцину "Спутник V" 17:14
Прокуратура: Жители оренбургского поселка со 2 марта остаются без воды 17:12
Ростуризм: За полдня россияне купили туры с кешбэком на 100 млн рублей 17:09
Чернышенко: Во "второй пакет" поддержки ИТ-отрасли вошли 64 меры 17:06
ЦИК объявил конкурс на логотип и слоган выборов в Госдуму 17:01
Лавров посетит Китай и Южную Корею 17:00
Настоящая весна придет в Москву через несколько дней 16:57
Медведев ответил Байдену цитатой из Фрейда 16:46
Власти Москвы на месяц отложат новые ограничения на МКАД 16:39
Абрамченко: Нам необходимо высадить 35 млн га леса 16:35
Абрамченко поддержала идеи экологического просвещения 16:30
Путин: Число туристов в Крыму должно увеличиться до 10 млн в год 16:26
В Испании приняли закон об эвтаназии 16:17
"Спартак" расторг контракт с футболистом Виталием Дьяковым 16:12
На МКАД расширят ограничения для грузовиков 15:57
На Урале разработают радар для беспилотного транспорта 15:57
Мособлдума предлагает повысить штрафы за незаконный выброс мусора 15:54
Осужденного за взятку экс-главу Удмуртии освободили из-за болезни 15:52
В Оренбуржье завели дело на мужчину, истязавшего сожительницу и ее детей 15:52
В AMD не станут вводить ограничения на добычу криптовалют в видеокартах 15:50
Роспотребнадзор: Не все тесты могут определить антитела после "ЭпиВакКороны" 15:48
СК РФ рассмотрит жалобу на песню Манижи для "Евровидения" 15:35
Безработные выпускники вузов в РФ получат поддержку 15:24
Ограниченный на YouTube фильм про Ржев покажут на кинофестивале 15:17
Путин: Борьба с пандемией коронавируса еще не закончилась 15:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
Великий пост: как правильно поститься, каяться и изменяться к лучшему
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
ВС РФ объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам
18.03.2021 16:23
Рубрика: Власть

Путин: Сделаем все для стабильности и безопасности в Крыму

Текст: Ксения Воронцова
Власти сделают все для обеспечения стабильности и безопасности в Крыму, заявил президент Владимир Путин.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

"Мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры. Будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций", - сказал он.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Путин: Важно, чтобы все жители Крыма чувствовали себя единым народом

По словам Путина, на этой базе постоянно, опережающими темпами должно расти и качество жизни граждан. "Чтобы они имели все возможности получить хорошее и востребованное образование, современные высокотехнологичные медицинские услуги, достойно оплачиваемые рабочие места", - добавил он.

Президент отметил, что с самого начала власти понимали: из-за масштаба накопленных ранее проблем в Крыму невозможно сделать все и сразу. "Нужна системная, кропотливая работа. Мы так и действуем", - заметил он. Путин напомнил, что эта работа началась с опорных, значимых проектов - Крымского моста, трассы "Таврида", Симферопольского аэровокзального комплекса.

В регионах Власть Работа власти Госуправление Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России

Главное сегодня

Путин: Борьба с пандемией коронавируса еще не закончилась
Росрыболовство опровергло данные о возможном росте цен на самую дешевую рыбу
Косачев: За отзывом посла из США может последовать лишь разрыв дипотношений
В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"
В Армении назначена дата внеочередных парламентских выборов
Константин Костин: Увеличение федеральной части партсписков - актуальное для выборов решение
Верховный суд объяснил, когда банкам нельзя передавать долги граждан коллекторам