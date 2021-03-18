Россиянам станет легче получить региональные льготы

Минтруд предложил упростить назначение региональных льгот. С 1 мая по 1 декабря 2021 года предложено провести эксперимент по переходу к осуществлению Пенсионным фондом России отдельных функций по назначению мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых органами исполнительной власти регионов и органами местного самоуправления.

Эксперимент должен пройти в семи субъектах, среди которых Калмыкия, Коми, Алтайский край, Астраханская область, Мосальский район Калужской области, Орловская и Тамбовская области. Об этом говорится в проекте постановления, представленного для общественного обсуждения. Проведение эксперимента позволит исключить необходимость представления гражданами документов и сведений, имеющихся в распоряжении органов государственной власти, сократить время назначения и предоставления льгот.

Через Пенсионный фонд предлагается предоставлять такие региональные меры социальной защиты (поддержки), как ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; выдача сертификата на региональный семейный капитал; назначение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет; направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий или на получение образования ребенком (детьми); ежемесячное пособие на оплату проезда; ежемесячных пособий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на абонентскую плату за пользование телефоном; ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание "Ветеран труда"; ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет в многодетной семье; ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в возрасте от полутора до трех лет.