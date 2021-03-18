Новости

Россиянам станет легче получить региональные льготы 04:40
Генсек ООН назначил спецпосланника по Афганистану 04:25
Перу введет жесткий карантин на время пасхальной недели 04:24
В Приморье впервые сразу три фотографа засняли леопардов 04:21
Три магазина в Комсомольске-на-Амуре эвакуировали из-за угрозы взрыва 03:39
Эксперты: Погода существенно не влияет на передачу коронавируса 03:29
Антонов: Россия выступает за налаживание диалога с США 03:11
Финляндия ввела на границе обязательный медицинский контроль 02:48
Находящийся в розыске мужчина задержан возле резиденции вице-президента США 02:17
Имена Дориан и Лаура исключены из списка названий тропических циклонов 01:56
СМИ: В ЦСКА задумались об отставке Гончаренко после поражения от "Зенита" 01:09
Стрелку из Джорджии предъявили обвинения в убийстве 00:56
Климатолог объяснил причины ускоренного потепления климата в России 00:51
Макрон ожидает "тяжелый период" борьбы с пандемией 00:38
Канцлер Австрии призвал ЕМА ускорить допуск "Спутник V" на рынок Евросоюза 00:15
Президент Танзании умер после заражения коронавирусом 00:01
Группа BTS установила рекорд Гиннесса 17.03.2021
Захарова ответила на заявления Киева о "моральном долге Берлина" 17.03.2021
"Локомотив" обыграл ЦСКА в первом матче четвертьфинала плей-офф КХЛ 17.03.2021
Захарова назвала беспрецедентным приглашение посла из Вашингтона в Москву 17.03.2021
Попова: Иммунитет после вакцинации не формируется у 10% привитых 17.03.2021
"Зенит" обыграл в гостях ЦСКА в матче РПЛ 17.03.2021
Греция объявила о готовности обеспечить туристов из РФ шенгенскими визами 17.03.2021
Украина сорвала очередное заседание Контактной группы по Донбассу 17.03.2021
Дзюба не забил пенальти в первом тайме матча ЦСКА - "Зенит" 17.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Великий пост: как провести его правильно и не сорваться
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Ролик "РГ" победил в конкурсе "Лучшее корпоративное видео"
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов - о трансформации современного агентства в цифровой среде
18.03.2021 04:40
Рубрика: Экономика

Россиянам станет легче получить региональные льготы

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минтруд предложил упростить назначение региональных льгот. С 1 мая по 1 декабря 2021 года предложено провести эксперимент по переходу к осуществлению Пенсионным фондом России отдельных функций по назначению мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых органами исполнительной власти регионов и органами местного самоуправления.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров

Эксперимент должен пройти в семи субъектах, среди которых Калмыкия, Коми, Алтайский край, Астраханская область, Мосальский район Калужской области, Орловская и Тамбовская области. Об этом говорится в проекте постановления, представленного для общественного обсуждения. Проведение эксперимента позволит исключить необходимость представления гражданами документов и сведений, имеющихся в распоряжении органов государственной власти, сократить время назначения и предоставления льгот.

Через Пенсионный фонд предлагается предоставлять такие региональные меры социальной защиты (поддержки), как ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; выдача сертификата на региональный семейный капитал; назначение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет; направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий или на получение образования ребенком (детьми); ежемесячное пособие на оплату проезда; ежемесячных пособий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на абонентскую плату за пользование телефоном; ежемесячная денежная выплата лицам, имеющим звание "Ветеран труда"; ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения им возраста 18 лет в многодетной семье; ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком в возрасте от полутора до трех лет.

В регионах Экономика Пенсии и пособия Общество Соцсфера Соцзащита Правительство Минтруд Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд ЮФО Калмыкия СЗФО Республика Коми СФО Алтайский край ЮФО Астраханская область ЦФО Калужская область

Главное сегодня

Антонов: Россия выступает за налаживание диалога с США
Попова: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется
Рябков оценил новые антироссийские санкции США
Володин назвал слова Байдена о Путине истерикой от бессилия
В Крыму оценили призыв посла Украины к Берлину "вернуть" полуостров
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты