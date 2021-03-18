Республика Крым и Севастополь в четверг отметили седьмую годовщину воссоединения полуострова с исторической родиной - Россией. Помимо традиционных патриотических акций, флешмобов и концертов, к этой дате приурочили ввод в эксплуатацию важнейших инфраструктурных объектов - нового водовода для Симферополя и нового ковшового водозабора Севастополя. То есть надо понимать, что после успешного преодоления транспортной и энергетической блокады полуострова обязательно будет решена и проблема водоснабжения.

На Бештерек-Зуйском водозаборе под Симферополем запущены в эксплуатацию первые две из 11 скважин, которые начали подавать воду для крымской столицы. Полностью водозабор производительностью 22 тысячи кубометров воды в сутки будет введен в эксплуатацию в течение двух месяцев.

Как уточнил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов, уже в четверг первые две скважины обеспечили водой до 25 тысяч жителей Симферополя, а когда водовод выйдет на проектную мощность, он даст питьевую воду около 100 тысячам человек.

А в Севастополе в четверг запустили новый водозабор на реке Бельбек, который решит проблему обеспечения водой города-героя. Военные строители возвели комплекс забора и очистки воды за рекордные 115 дней, рассказал замминистра обороны России Тимур Иванов.

Бельбек - одна из самых полноводных горных рек Крыма, ежегодно она уносит в Черное море более 30 миллионов кубометров воды. Водозабор будет давать жителям Севастополя 50 кубометров воды в сутки - около трети общей потребности города.

В нижнем течении реки вырос уникальный комплекс гидротехнических сооружений, не имеющий аналогов в современной России. Вода из Бельбека по укрепленному руслу направляется к переливной дамбе, а затем в аккумулирующий ковш с накопительным бассейном объемом 150 тысяч кубометров. Насосы перекачивают воду в очистные сооружения, где она проходит многоступенчатую очистку в современных фильтрах.

Тем временем

Годовщину Крымской весны отметили во всех городах полуострова, где 18 марта объявлено праздничным выходным днем. Так, утром начался автомотопробег с участием крымских ополченцев и членов клуба "Ночные волки", который стартовал в центре Симферополя и завершился в Севастополе у горы Гасфорта. Там гостей ждал рок-концерт с участием Юлии Чичериной, Вадима Самойлова ("Агата Кристи") и Сергея Скачкова ("Земляне").

На набережной Ялты, где были установлены праздничные фотозоны и арт-объекты, прошел патриотический флешмоб с участием кадетов, музыкантов, спортсменов и общественников. Возле памятника В.И. Ленину звучала музыка духового оркестра "Ялта".

Вечером на площади имени В.И. Ленина в Симферополе прошел праздничный концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов полуострова. Также перед симферопольцами выступили Ансамбль песни и пляски ордена Суворова Краснознаменного Южного военного округа и звезда российской эстрады Денис Майданов. А в центре Севастополя, на площади Нахимова прошел концерт с участием Ансамбля песни и пляски имени Александрова и группы "Любэ", а завершился праздник фейерверком.