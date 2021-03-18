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18.03.2021 16:51
Рубрика: Общество

В Волгограде родились четверняшки

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

В волгоградской семье Маркович случилось прибавление: на свет появились сразу четыре мальчика. Детей и их маму выписали из перинатального центра №2.

В Ленобласти женщина родила ребенка у входа в перинатальный центр

Малыши родились 15 января. Помогали родам 27 медиков. Младенцы были недоношенными: самый маленький весил 900 граммов, самый большой - 1490. Мальчиков выходили врачи центра.

- Беременность протекала достаточно сложно. В течение месяца в любой день могли произойти роды. И у нас в режиме ожидания находились специальные бригады, - рассказал заместитель главного врача по педиатрической части Александр Кобец. - При выписке самый большой весит 3300 граммов, самый маленький - чуть больше двух килограммов, но он кушает больше всех.

Всех четверых мать сама кормит молоком.

В истории перинатального центра это вторая четверня. В прошлый раз такое же количество сыновей родила Полина Чимидова из Калмыкии. Такое большое количество близнецов бывает очень редко: один случай на миллион родов.

Детей назвали Дмитрий, Богдан, Кирилл и Роман. У них есть две старшие сестренки Юлия и Кристина.

- О том, что у меня будет четверня, я узнала на УЗИ. Спасибо врачам, что помогли выносить деток, а потом выходили их, - говорит счастливая мать Виктория Маркович. - Кирилл и Рома очень похожи друг на друга. Только по щечкам различаю. Богдан тоже на них похож, но он пока меньше размером. А вот Дима вообще другой.

А вот глава невероятно увеличившегося семейства Алексей честно признался корреспонденту "РГ", что до сих пор в шоке, но очень рад, так как давно хотел сына.

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