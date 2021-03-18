Видеотрансляция: Совещание Владимира Путина по вопросам развития Крыма

Президент РФ Владимир Путин по случаю Дня воссоединения Крыма с Россией проведет совещание по социально-экономическому развитию этого региона. Кроме того, глава государства пообщается с представителями общественности полуострова.

В мероприятии, которое пройдет в режиме видеоконференции, примут участие деятели культуры, науки и медицины, представители социальных и волонтерских организаций. Лавров: Крым навсегда останется с Россией "Обсуждение вопросов развития Крыма и Севастополя, в первую очередь вопросов социально-экономической политики, продолжится на отдельном совещании с руководством регионов и правительства РФ", - сообщила пресс-служба Кремля. Это совещание также планируется провести в формате видеоконференции. Видео: RT