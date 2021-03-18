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Рубрика: Культура

Достойный поклонения

В российском историческом обществе представили трехтомник "История Севастополя"
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
Об этом городе невозможно говорить равнодушно. Когда ты попадаешь в него, кажется, что каждый метр закатанной в асфальт земли, каждый холм и каждый торчащий из обнаженного грунта камень пропитаны страданиями и победами, горечью утрат и славными именами, вошедшими в золотую "копилку" российской истории. А тот факт, что на короткое время эта земля оказалась в составе украинского государства, кажется недоразумением, административной глупостью, которая была логичным образом исправлена в 2014 году, когда Крымский полуостров вернулся в состав России.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин представил трехтомник "История Севастополя". Фото: Российское историческое общество Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин представил трехтомник "История Севастополя". Фото: Российское историческое общество
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин представил трехтомник "История Севастополя". Фото: Российское историческое общество

В 1917 году Киев уже пытался воспользоваться распадом Российской империи и объявить Севастополь и стоявший в его бухтах флот украинской собственностью. Но громкие декларации, звучавшие из тогдашней, ставшей на короткое время независимой Незалежной, ни к чему не привели - не состоявшиеся украинские хозяева Крыма, столкнувшись с военной мощью становящегося на ноги советского государства, быстро умерили территориальные аппетиты, и отказались от попыток присвоить себе крымскую землю.

Фото: Архив Анны Рудник
Почему рядовые крымчане встали на защиту полуострова в марте 2014-го

"Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. Кажется, словно чудовищное землетрясение со всей мощью обрушилось на этот клочок суши", - описывали впечатления от города иностранные путешественники, побывавшие в нем после завершения Крымской войны 1853-1856 годов. Двухтомная "История Таврии", опубликованная с высочайшего позволения в 1806 году католическим епископом Станиславом Богушем-Сестренцевичем, находилась в библиотеке Александра Сергеевича Пушкина и, как утверждают, именно по ней он сверял детали своего "Бахчисарайского фонтана". Сегодня побывав на знаменитой Михайловской батарее или, как ее называли, Михайловском равелине, чья уникальная экспозиция погружает в дни 349-дневной обороны Севастополя во время Крымской войны, задаешься вопросом - как это вообще было возможно? Каким же колоссальным, нечеловеческим, было мужество оборонявших этот каменный форпост людей - от простых солдат до генералов, чтобы вынести все, что пришлось на их долю.

Представленный в четверг председателем Российского исторического общества, директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным трехтомник "История Севастополя" - не просто подробнейший исторический труд огромного коллектива ученых под общей редакцией директора Института российской истории РАН Юрия Петрова. Детальнейшее, с многочисленными ссылками на документы описание того, как на развалинах древнего Херсонеса, - места, где рождалась идея славянской азбуки и где крестился князь Владимир Святославович, строился город, ставший в дальнейшем главной военно-морской базой России на Черном море.

Но чрезвычайно удачное по геополитическим меркам расположение Севастополя на протяжении веков ставило его под удар недругов нашей страны. "Отстаивайте Севастополь" - эти простые, всем понятные слова произнес смертельно раненный 5 октября 1854 года на Малаховом кургане один из организаторов обороны города Владимир Корнилов. С этими словами 23 октября 2014 года севастопольцы вышли на площадь Нахимова, выступив против госпереворота на Украине, за право полуострова на самоопределение, которого тот был лишен в ходе распада Советского Союза.

Опубликованное авторами "Истории" предисловие скупо, по-научному описывает содержание монографии. Первая книга - об истории Херсонеса Таврического, периодах византийского, ордынского, генуэзского и османского владычества. В те далекие времена самые могущественные империи, сменяя друг друга, стремились укрепиться на полуострове.

Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического
Затопленный район Херсонеса внесли в реестр выявленных памятников

Второй том описывает дореволюционную историю Севастополя - от его основания в 1783 году до российской революции 1917 года. Полтора столетия в документах о создании и становлении мощной военно-морской базы Российской империи на Черном море.

Третий том - о новейшей истории города. Суровых, противоречивых событиях революции и Гражданской войны, об обороне Севастополя 1941-1942 года и его освобождении, о развитии населенного пункта в советский период. А также о его микроскопическом, по историческим меркам, пребывании в составе Украины и триумфальном возвращении в Россию.

Авторы монографии объясняют, что название Севастополь истолковывается как "город, достойный поклонения", "священный" или "августейший". В годы Крымской войны Севастополь в народе называли "Городом русской славы". Во время Великой Отечественной войны 250 дней ополченцы и моряки-черноморцы сковывали немецкие силы, не дав им развернуть наступление на Кавказ.

Семь лет назад единственный раз за многовековую историю жителей Севастополя спросили, в какой стране они хотят жить. И на референдуме люди высказались в пользу России.

Непродуманное, волюнтаристское решение Хрущева в отношении Крыма повлекло за собой самые трагические последствия

"В свое время при передаче Крыма в 1954 году мнением граждан, по сути, никто не поинтересовался. Непродуманное, волюнтаристское решение Хрущева повлекло за собой самые трагические последствия. Однако история всегда все расставляет на свои места", - подчеркнул на презентации "Истории Севастополя" Сергей Нарышкин.

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