Депутаты Заксобрания Свердловской области приняли закон "О регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий" (КРТ).

По словам первого замгубернатора Александра Высокинского, представлявшего проект в Законодательном собрании, в договорах о развитии застроенных территорий (РЗТ), которые использовались раньше, не были урегулированы некоторые вопросы. Теперь недоработки исправлены, в частности, установлено, что за проект КРТ должны проголосовать не менее 70 процентов жителей территории. Универсальной формулы нет, к каждому проекту будет свой подход. Закон позволяет выделять даже два участка в разных местах, чтобы сбалансировать экономику застройщика.

- В первую очередь мы планируем подготовить подзаконные акты, которые касаются критериев выделения площадок под КРТ, - сообщил вице-губернатор.

Ранее в областном минстрое заявили, что пилотные территории назовут к 1 апреля.

- Компании, которые уже занимаются РЗТ, заинтересованы и в новых проектах. "Чистых" участков под застройку в Екатеринбурге немного, город очень компактный. В ряде случаев строительство в уже сложившейся среде может быть экономически более эффективно, чем в чистом поле, - подчеркивает замминистра Максим Пучков.

Предполагается, что меры поддержки застройщиков в рамках КРТ утвердят отдельным нормативным актом. Мы спросили представителей компаний, которые уже имеют опыт отселения старого жилфонда, о том, какую помощь государства они считают эффективной.

Никому не нужна точечная застройка. Необходимо обновлять кварталы комплексно, создавая цельную и сбалансированную городскую "ткань"

- Безусловно, любая поддержка позитивно повлияет на инвестиционную привлекательность подобных проектов. Логичным, на наш взгляд, было бы установить льготные тарифы на техприсоединение к сетям в границах КРТ, субсидировать стоимость переустройства коммунальной и дорожной инфраструктуры, дать льготы по налогу на землю и имущество в период подготовки и реализации проектов. А также разработать прозрачное и однозначно трактуемое законодательство в области отселения и выкупа недвижимости в зоне КРТ, - считает директор компании "Брусника" в Екатеринбурге Сергей Антонов.

По мнению Валерия Ананьева, гендиректора компании "Атомстройкомплекс", председателя комитета по строительству СОСПП, никому не нужна точечная застройка. Необходимо обновлять кварталы комплексно, создавая цельную и сбалансированную городскую "ткань": убирать пустыри, благоустраивать парки, развивать пешеходные маршруты, реконструировать памятники, строить новые школы и детсады.

- Именно на это нацелен закон о КРТ: фактически он призван объединить разрозненные процессы и скоординировать программы создания социальной и дорожной инфраструктуры с планами строительства жилья, - говорит Ананьев.

Один из главных вопросов: не повлечет ли КРТ рост цен на жилье? В Москве программа реновации имела и такое негативное последствие.

- Проводить аналогии с Москвой неправильно: рынки сильно отличаются с точки зрения рентабельности, - возражает заместитель директора Института экономики УрО РАН Арина Суворова. - Но принятие закона, безусловно, повлияет на рынок. Масштаб этого влияния зависит от того, насколько прозрачными и понятными для инвесторов и жителей будут все процедуры.