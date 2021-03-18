Пакет под опекой
Давайте разберемся, что наследуется, если бизнес существует в форме акционерного общества?
Екатерина Путинцева: В АО уставный капитал разделен на акции. Они и наследуются, причем не поштучно, а пакет целиком. Например, у предпринимателя было 2000 акций. Наследников двое - каждый получит одну вторую долю пакета из 2000 акций, а не по тысяче. Уже после оформления свидетельства о наследстве их можно перераспределить, заключив соглашение.
А если поровну не делится?
Екатерина Путинцева: На первый взгляд, решение на поверхности - существует институт дробных акций. Но законодательно такая возможность в случае наследования прямо не предусмотрена. Если кто-то из наследников не согласен заключить соглашение о перераспределении, придется обращаться в суд. К тому же надо осознавать, что голосующий пакет после дробления свое свойство потеряет. Чтобы избежать этого, можно составить завещание, где указать, кому именно должны достаться акции, но не забывать при этом о том, что имущество, приобретенное в браке, является совместно нажитым. Например, Иванов приобрел 3000 акций и решил все оставить сыну от первого брака. К сожалению, его воля не будет исполнена: вдова автоматически получит право на одну вторую долю в пакете. Избежать этого можно, если составить при жизни брачный договор.
Светлана Корабель: Еще один момент, который нужно учесть, - право на обязательную долю несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18 лет, нетрудоспособных супругов и родителей, даже не упомянутых в завещании. Она равна половине от того, что человек мог бы получить по закону. Большие сложности могут возникнуть именно с долей несовершеннолетнего, потому что все дальнейшие операции с ней (продажа, выход из компании) проводятся с согласия органов опеки.
Отказаться от наследства ребенок может?
Екатерина Путинцева: Тоже только с согласия органов опеки и когда сумма долгов наследодателя очевидно превышает стоимость получаемого имущества. Представим, что неожиданно умирает предприниматель. Его жена работает врачом, единственному ребенку 4 года. Отказаться от наследства по закону он не может. Нотариус назначает доверительным управляющим супругу, а ей просто некогда всем этим заниматься. Казалось бы, проще закрыть юрлицо, распродать товар, склад сдать в аренду. Но такие действия возможны лишь с одобрения опеки. И еще придется доказывать, что это отвечает интересам несовершеннолетнего. К тому же доверительное управление назначается максимум на пять лет. Если к тому моменту наследнику не исполнилось 18 лет, надо заключать новый договор, учредителем которого будут уже органы опеки.
Чтобы исключить дробление имущества, лучше заранее, при жизни, оценить рыночную стоимость обязательной доли и прописать в завещании, какой актив пойдет в счет ее погашения.
Партнер поделится
Перейдем к самой распространенной форме бизнеса - ООО.
Екатерина Путинцева: Как и в случае с акциями, при отсутствии завещания нотариус не делит долю между наследниками. К примеру, у Иванова было 30 процентов в ООО "Ромашка" и три сына. Так вот, каждый мальчик получит не 10 процентов, а право на одну треть от 30 процентов в ООО. И точно так же встанет вопрос о перераспределении.
Светлана Корабель: Если в уставе ООО предусмотрены ограничения на вступление в права наследников умершего участника, то перераспределить доли они смогут только при письменном согласии остальных партнеров. В противном случае им выплатят действительную стоимость доли не по рыночной оценке, а по данным бухгалтерского баланса.
Специфика российского бизнеса в том, что много так называемых джентльменских договоренностей, например, о выплате неофициальных дивидендов. И после смерти партнера другие о них могут просто "забыть". Поэтому я рекомендую составить завещательный отказ и завещательное возложение. Завещательный отказ - это обязанность, которая возлагается на одного наследника в пользу других. Например, если доля в ООО переходит партнеру, он обязан делать определенные выплаты близким покойного. Завещательное возложение - это обязанность наследников в интересах продолжения дела или желаний наследодателя. Например, выставлять картины из личной коллекции в музеях.
Екатерина Путинцева: Хочу уточнить: чтобы возложить на компаньонов какие-либо обязанности (имущественные или неимущественные), надо завещать им объект, стоимость которого достаточна для исполнения этих обязанностей.
Светлана Корабель: Также бывает, что одна из долей в компании зарегистрирована на третьих лиц. Тут защитным механизмом может стать нотариальное опционное соглашение. По нему реальный бенефициар получает право выкупить долю по заранее определенной цене.
На практике, к сожалению, мы постоянно сталкиваемся с тем, что предприниматели не читают уставы ООО, не знают, как переходят права. Не задумываются о потенциальной субсидиарной ответственности участников, акционеров, а значит, и их наследников по долгам фирмы.
Если неожиданно не стало директора, как платить зарплату и проводить сделки?
Екатерина Путинцева: Зависит от вида ООО. В большинстве обществ руководитель избирается простым большинством. Когда у других партнеров 50+1 голос, то они спокойно переизбирают директора. Если оставшейся доли недостаточно для принятия решений, могут возникнуть проблемы. При этом наследники утвердятся в правах только через шесть месяцев, а все это время компания должна как-то работать.
Самый сложный случай, когда деятельность фирмы завязана на одном человеке: он и учредитель, и директор, и бухгалтер. Если ООО без наемного персонала, я бы советовала в подобной ситуации его "законсервировать". Есть другой вариант - назначить доверительного управляющего или душеприказчика. Их главное отличие в том, что доверительного управляющего выбирают наследники уже после смерти наследодателя, нотариус заключает с ним договор доверительного управления, сведения о нем вносятся в ЕГРЮЛ. А вот душеприказчика можно определить самому еще при жизни и прописать в завещании его полномочия: проследить за сохранностью имущества, проголосовать определенным образом. Исполнителем завещания может быть как физлицо, так и ИП, юрлицо.
Активы для оптимизации
Как наследовать индивидуальному предпринимателю?
Екатерина Путинцева: В Гражданском кодексе есть особые нормы наследования бизнеса ИП, но речь идет о предприятии, зарегистрированном как единый объект недвижимости в Росреестре. Этого не делает практически никто. Значит, наследование происходит по общему правилу: в наследственную массу входит и личное имущество, и участвующее в бизнесе: магазины, склады, товары, грузовики, права и обязанности по договорам. Представим, что аванс получен, товар заказан, находится на пути на склад, и тут неожиданно ИП умирает. Кто будет принимать груз? Здесь как никогда понадобится душеприказчик.
Товар тоже переходит по наследству?
Екатерина Путинцева: Это движимое имущество, права на которое не зарегистрированы в специальном реестре. Документально оформить права на него можно, только если была произведена нотариальная опись. Также ее имеет смысл сделать при наличии у покойного дорогих ювелирных изделий, произведений искусства, крупной наличности, драгметаллов.
Светлана Корабель: Многие предприниматели не привыкли делиться заботами с близкими. Это чревато тем, что наследники не знают, какие обязательства реальны, а какие придумали недобросовестные контрагенты и компаньоны, в каких банках у наследодателя были открыты счета, ячейки, приобретал ли он криптовалюту. Кроме того, ИП часто используют в группе компаний для оптимизации налогов: на него оформляют товарные знаки, патенты, он сдает в аренду недвижимость, оборудование, транспорт. Поэтому я всем рекомендую назначить душеприказчика. И заранее составить опись активов, обязательств, передать ее доверенному лицу или оставить информацию в закрытом виде. Также есть возможность сделать закрытое завещание.
Разве нотариус не должен проверять, что именно принадлежит человеку, при составлении завещания?
Екатерина Путинцева: Именно по завещанию нет такой обязанности, ведь оставить в наследство можно любое имущество, даже то, которое не принадлежит вам в текущий момент. Например, вы его только планируете приобрести или оно находится в залоге у банка.
Если бизнес прибыли не приносит, может владелец передать его партнеру, чтобы не создавать проблем семье?
Екатерина Путинцева: Конечно, не обязательно наследниками являются близкие родственники. Если партнер откажется, компания перейдет в общую наследственную массу. Вступив в права, наследники по закону должны собраться и принять решение о ликвидации юрлица.
А если умерший - банкрот?
Екатерина Путинцева: Если родные в курсе, им проще не открывать наследственное дело, пусть суд делит все между кредиторами. Сложнее, когда банкрот сам наследник: отказаться от вступления в права он не может, потому что тем самым уменьшает свое имущество, на которое можно обратить взыскание.
Замечу, что отказаться или принять наследство можно только целиком. Нельзя так: квартиру беру, а фирму - нет.
Не только завещание
Какие еще формы передачи наследства могут быть?
Светлана Корабель: За рубежом широко используются наследственные фонды, в России их пока очень мало, да и подходит этот инструмент для передачи только крупных состояний.
Помимо завещания, можно составить завещательное распоряжение по вкладу в банке. Также существует завещательный отказ. Недавно ко мне обратился состоятельный клиент: человек уже в возрасте, живет в неофициальном браке. Дом планирует оставить детям, но хотел бы за женой сохранить право проживать в нем до самой смерти. Это возможно как раз через завещательный отказ.
Андрей Цуран: Если вы хотите, чтобы близкие получили доступ к вашим инвестактивам уже через 14 рабочих дней, а не ждали полгода, рекомендую инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ). Его преимущество в том, что средства, указанные в договоре, не могут быть заморожены, конфискованы, арестованы, поделены при разводе, в отличие от депозитов и брокерских счетов. В случае смерти застрахованного средства, находящиеся в ИСЖ и НСЖ, не включаются в наследственную массу, а переходят лицу, указанному в полисе в качестве выгодоприобретателя. Замечу, что выгодоприобретателей может быть несколько и менять их разрешено сколько угодно раз.
Что вы посоветуете инвесторам, которые задумываются об адресной передаче наследства?
Андрей Цуран: Есть два варианта формирования инвестпортфеля. Первый - для себя, но с учетом интересов наследников. То есть решаем текущие задачи, обеспечиваем пенсию, ренту, при этом добавляем полное страховое покрытие. Второй вариант - чтобы конкретно передать детям, внукам. В таком портфеле должны быть "бессрочные" и "самостоятельные" активы. С "голубыми фишками" даже ничего не понимающий в игре на бирже наследник через 5-10 лет останется в выигрыше. Кроме того, в "долгоиграющий" портфель имеет смысл включать ИСЖ, биржевые инвестфонды, паи в ПИФах.