Пока предприниматель полон сил, он не задумывается о завещании, хотя наследование компании - один из самых сложных вопросов в юридической практике. Если не учесть некоторые моменты, бизнес может застопориться минимум на полгода. Как избежать негативных последствий, "РГ" рассказали председатель комиссии по методической работе Нотариальной палаты Свердловской области Екатерина Путинцева, глава юридического агентства Светлана Корабель и инвестиционный банкир Андрей Цуран.

Пакет под опекой

Давайте разберемся, что наследуется, если бизнес существует в форме акционерного общества?

Екатерина Путинцева: В АО уставный капитал разделен на акции. Они и наследуются, причем не поштучно, а пакет целиком. Например, у предпринимателя было 2000 акций. Наследников двое - каждый получит одну вторую долю пакета из 2000 акций, а не по тысяче. Уже после оформления свидетельства о наследстве их можно перераспределить, заключив соглашение.

А если поровну не делится?

Екатерина Путинцева: На первый взгляд, решение на поверхности - существует институт дробных акций. Но законодательно такая возможность в случае наследования прямо не предусмотрена. Если кто-то из наследников не согласен заключить соглашение о перераспределении, придется обращаться в суд. К тому же надо осознавать, что голосующий пакет после дробления свое свойство потеряет. Чтобы избежать этого, можно составить завещание, где указать, кому именно должны достаться акции, но не забывать при этом о том, что имущество, приобретенное в браке, является совместно нажитым. Например, Иванов приобрел 3000 акций и решил все оставить сыну от первого брака. К сожалению, его воля не будет исполнена: вдова автоматически получит право на одну вторую долю в пакете. Избежать этого можно, если составить при жизни брачный договор.

Светлана Корабель: Еще один момент, который нужно учесть, - право на обязательную долю несовершеннолетних детей, детей-инвалидов старше 18 лет, нетрудоспособных супругов и родителей, даже не упомянутых в завещании. Она равна половине от того, что человек мог бы получить по закону. Большие сложности могут возникнуть именно с долей несовершеннолетнего, потому что все дальнейшие операции с ней (продажа, выход из компании) проводятся с согласия органов опеки.

Отказаться от наследства ребенок может?

Екатерина Путинцева: Тоже только с согласия органов опеки и когда сумма долгов наследодателя очевидно превышает стоимость получаемого имущества. Представим, что неожиданно умирает предприниматель. Его жена работает врачом, единственному ребенку 4 года. Отказаться от наследства по закону он не может. Нотариус назначает доверительным управляющим супругу, а ей просто некогда всем этим заниматься. Казалось бы, проще закрыть юрлицо, распродать товар, склад сдать в аренду. Но такие действия возможны лишь с одобрения опеки. И еще придется доказывать, что это отвечает интересам несовершеннолетнего. К тому же доверительное управление назначается максимум на пять лет. Если к тому моменту наследнику не исполнилось 18 лет, надо заключать новый договор, учредителем которого будут уже органы опеки.

Чтобы исключить дробление имущества, лучше заранее, при жизни, оценить рыночную стоимость обязательной доли и прописать в завещании, какой актив пойдет в счет ее погашения.

Партнер поделится

Перейдем к самой распространенной форме бизнеса - ООО.

Екатерина Путинцева: Как и в случае с акциями, при отсутствии завещания нотариус не делит долю между наследниками. К примеру, у Иванова было 30 процентов в ООО "Ромашка" и три сына. Так вот, каждый мальчик получит не 10 процентов, а право на одну треть от 30 процентов в ООО. И точно так же встанет вопрос о перераспределении.

Светлана Корабель: Если в уставе ООО предусмотрены ограничения на вступление в права наследников умершего участника, то перераспределить доли они смогут только при письменном согласии остальных партнеров. В противном случае им выплатят действительную стоимость доли не по рыночной оценке, а по данным бухгалтерского баланса.

Специфика российского бизнеса в том, что много так называемых джентльменских договоренностей. И после смерти партнера другие о них могут просто "забыть"

Специфика российского бизнеса в том, что много так называемых джентльменских договоренностей, например, о выплате неофициальных дивидендов. И после смерти партнера другие о них могут просто "забыть". Поэтому я рекомендую составить завещательный отказ и завещательное возложение. Завещательный отказ - это обязанность, которая возлагается на одного наследника в пользу других. Например, если доля в ООО переходит партнеру, он обязан делать определенные выплаты близким покойного. Завещательное возложение - это обязанность наследников в интересах продолжения дела или желаний наследодателя. Например, выставлять картины из личной коллекции в музеях.

Екатерина Путинцева: Хочу уточнить: чтобы возложить на компаньонов какие-либо обязанности (имущественные или неимущественные), надо завещать им объект, стоимость которого достаточна для исполнения этих обязанностей.

Светлана Корабель: Также бывает, что одна из долей в компании зарегистрирована на третьих лиц. Тут защитным механизмом может стать нотариальное опционное соглашение. По нему реальный бенефициар получает право выкупить долю по заранее определенной цене.

На практике, к сожалению, мы постоянно сталкиваемся с тем, что предприниматели не читают уставы ООО, не знают, как переходят права. Не задумываются о потенциальной субсидиарной ответственности участников, акционеров, а значит, и их наследников по долгам фирмы.

Если неожиданно не стало директора, как платить зарплату и проводить сделки?

Екатерина Путинцева: Зависит от вида ООО. В большинстве обществ руководитель избирается простым большинством. Когда у других партнеров 50+1 голос, то они спокойно переизбирают директора. Если оставшейся доли недостаточно для принятия решений, могут возникнуть проблемы. При этом наследники утвердятся в правах только через шесть месяцев, а все это время компания должна как-то работать.

Самый сложный случай, когда деятельность фирмы завязана на одном человеке: он и учредитель, и директор, и бухгалтер. Если ООО без наемного персонала, я бы советовала в подобной ситуации его "законсервировать". Есть другой вариант - назначить доверительного управляющего или душеприказчика. Их главное отличие в том, что доверительного управляющего выбирают наследники уже после смерти наследодателя, нотариус заключает с ним договор доверительного управления, сведения о нем вносятся в ЕГРЮЛ. А вот душеприказчика можно определить самому еще при жизни и прописать в завещании его полномочия: проследить за сохранностью имущества, проголосовать определенным образом. Исполнителем завещания может быть как физлицо, так и ИП, юрлицо.

Активы для оптимизации

Как наследовать индивидуальному предпринимателю?

Екатерина Путинцева: В Гражданском кодексе есть особые нормы наследования бизнеса ИП, но речь идет о предприятии, зарегистрированном как единый объект недвижимости в Росреестре. Этого не делает практически никто. Значит, наследование происходит по общему правилу: в наследственную массу входит и личное имущество, и участвующее в бизнесе: магазины, склады, товары, грузовики, права и обязанности по договорам. Представим, что аванс получен, товар заказан, находится на пути на склад, и тут неожиданно ИП умирает. Кто будет принимать груз? Здесь как никогда понадобится душеприказчик.

Товар тоже переходит по наследству?

Екатерина Путинцева: Это движимое имущество, права на которое не зарегистрированы в специальном реестре. Документально оформить права на него можно, только если была произведена нотариальная опись. Также ее имеет смысл сделать при наличии у покойного дорогих ювелирных изделий, произведений искусства, крупной наличности, драгметаллов.

Светлана Корабель: Многие предприниматели не привыкли делиться заботами с близкими. Это чревато тем, что наследники не знают, какие обязательства реальны, а какие придумали недобросовестные контрагенты и компаньоны, в каких банках у наследодателя были открыты счета, ячейки, приобретал ли он криптовалюту. Кроме того, ИП часто используют в группе компаний для оптимизации налогов: на него оформляют товарные знаки, патенты, он сдает в аренду недвижимость, оборудование, транспорт. Поэтому я всем рекомендую назначить душеприказчика. И заранее составить опись активов, обязательств, передать ее доверенному лицу или оставить информацию в закрытом виде. Также есть возможность сделать закрытое завещание.

Разве нотариус не должен проверять, что именно принадлежит человеку, при составлении завещания?

Екатерина Путинцева: Именно по завещанию нет такой обязанности, ведь оставить в наследство можно любое имущество, даже то, которое не принадлежит вам в текущий момент. Например, вы его только планируете приобрести или оно находится в залоге у банка.

Если бизнес прибыли не приносит, может владелец передать его партнеру, чтобы не создавать проблем семье?

Екатерина Путинцева: Конечно, не обязательно наследниками являются близкие родственники. Если партнер откажется, компания перейдет в общую наследственную массу. Вступив в права, наследники по закону должны собраться и принять решение о ликвидации юрлица.

А если умерший - банкрот?

Екатерина Путинцева: Если родные в курсе, им проще не открывать наследственное дело, пусть суд делит все между кредиторами. Сложнее, когда банкрот сам наследник: отказаться от вступления в права он не может, потому что тем самым уменьшает свое имущество, на которое можно обратить взыскание.

Замечу, что отказаться или принять наследство можно только целиком. Нельзя так: квартиру беру, а фирму - нет.

Не только завещание

Какие еще формы передачи наследства могут быть?

Светлана Корабель: За рубежом широко используются наследственные фонды, в России их пока очень мало, да и подходит этот инструмент для передачи только крупных состояний.

Помимо завещания, можно составить завещательное распоряжение по вкладу в банке. Также существует завещательный отказ. Недавно ко мне обратился состоятельный клиент: человек уже в возрасте, живет в неофициальном браке. Дом планирует оставить детям, но хотел бы за женой сохранить право проживать в нем до самой смерти. Это возможно как раз через завещательный отказ.

Наследники утвердятся в правах только через шесть месяцев, но все это время компания должна как-то работать

Андрей Цуран: Если вы хотите, чтобы близкие получили доступ к вашим инвестактивам уже через 14 рабочих дней, а не ждали полгода, рекомендую инвестиционное и накопительное страхование жизни (ИСЖ и НСЖ). Его преимущество в том, что средства, указанные в договоре, не могут быть заморожены, конфискованы, арестованы, поделены при разводе, в отличие от депозитов и брокерских счетов. В случае смерти застрахованного средства, находящиеся в ИСЖ и НСЖ, не включаются в наследственную массу, а переходят лицу, указанному в полисе в качестве выгодоприобретателя. Замечу, что выгодоприобретателей может быть несколько и менять их разрешено сколько угодно раз.

Что вы посоветуете инвесторам, которые задумываются об адресной передаче наследства?

Андрей Цуран: Есть два варианта формирования инвестпортфеля. Первый - для себя, но с учетом интересов наследников. То есть решаем текущие задачи, обеспечиваем пенсию, ренту, при этом добавляем полное страховое покрытие. Второй вариант - чтобы конкретно передать детям, внукам. В таком портфеле должны быть "бессрочные" и "самостоятельные" активы. С "голубыми фишками" даже ничего не понимающий в игре на бирже наследник через 5-10 лет останется в выигрыше. Кроме того, в "долгоиграющий" портфель имеет смысл включать ИСЖ, биржевые инвестфонды, паи в ПИФах.