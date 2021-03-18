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18.03.2021 15:57
Рубрика: Общество

На Урале разработают радар для беспилотного транспорта

Текст: Юлия Мякишева

Уральский федеральный университет и "НПО автоматики" создают высокочастотный радар для автоматического управления беспилотниками.

Радиолокационные сенсоры миллиметрового диапазона (или, говоря простым языком, радары) нужны для обнаружения объектов и определения их удаленности, скорости и угловых координат, радиоэлектронного профиля. Планируется, что новинка будет способна измерять расстояние до объекта и проникать через одежду, пластик и гипсокартон. Технология устойчива к помехам и неблагоприятным погодным явлениям - дождю, снегу, туману и пылевым облакам.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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Разработка поможет закрыть потребность российских разработчиков интеллектуальных систем в импортных комплектующих за счет создания линейки отечественных изделий, сообщает пресс-служба УрФУ.

Если все пойдет по плану, получится конкурентоспособная продукция, легко адаптируемая к другим разработкам предприятия.

- Например, можно будет создавать комплексные системы управления автономным комплексом грузоперевозок, повышать производительность промышленной карьерной техники, внедрять перспективные агротехнологии, снижающие затраты на производство урожая, - говорится в сообщении.

Разработка пригодится водителям промышленной и сельскохозяйственной техники - в таких машинах много зон, которые не видно из водительской кабины. Если их перекрыть радарами, удастся добиться безаварийного вождения. Радар будет оповещать водителя или пилотируемую систему об опасностях.

Кстати

В Уральский НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" вошло восемь новых участников. Предприятия будут реализовывать новые проекты или развивать уже существующие. Речь идет о разработке коммунальной и строительной техники, высокоскоростного подвижного состава и городского транспорта, изделий для авиационной промышленности, новых технологий получения металлических порошков, технологии нанесения хромового покрытия на детали из титана и так далее.

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