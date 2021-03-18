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Рубрика: Происшествия

В Челябинской области водителя фуры будут судить за массовое ДТП

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В городе Катав-Ивановске передано в суд дело о резонансном ДТП на перевале Уреньга, где грузовик с отказавшими тормозами "собрал" на спуске пять легковых автомобилей. Два человека погибли.

В Челябинске грузовой поезд сбил на переезде такси

Следствие пришло к выводу, что в происшествии виноват водитель, заблаговременно не снизивший скорость, и его предприятие, отправившее в рейс машину с неисправными тормозами, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

- 16 июня прошлого года, водитель груженого 15 тоннами щебня автомобиля Shaanxi, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью, на крутом спуске автодороги М-5 "Урал", проигнорировав требования дорожных знаков о повышенной опасности участка, заблаговременно не снизил скорость для соблюдения безопасной дистанции, - рассказала представитель ведомства Наталья Мамаева. - Грузовик имел неисправности тормозной системы - ее перегрев на спуске привел к тому, что перед мостом через реку Сильга он совершил столкновение с двигавшимися попутно автомобилями Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ-211440 и Hino. Водитель Granta и его пассажирка погибли на месте происшествия. Остальные участники ДТП получили менее тяжкие травмы.

Потерпевшие - дети погибшей семейной пары - предъявили иски о компенсации морального вреда на сумму шесть миллионов рублей, в связи с чем на имущество ООО наложен арест. Действия водителя грузовика квалифицированы по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до семи лет лишения свободы с лишением прав еще на три года.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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