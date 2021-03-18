Вдобавок к ограничениям, связанным с пандемией, малый бизнес в прошлом году получил "подарок" от ресурсников: с июля к тарифу за водоотведение для юрлиц ввели повышающий коэффициент. Владельцы фирм теперь вынуждены платить за негативное воздействие на систему централизованного водоснабжения, а также за превышение ПДК вредных веществ в стоках. Причем доказывать отсутствие такого воздействия должны предприниматели.

За краску и шампунь в канализации парикмахерские платят по максимуму, как предприятия по производству стекла, бетона, аккумуляторов. Фото: Татьяна Андреева/РГ

О повышении тарифов водоканала глава комитета индустрии красоты при "Опоре России" Алла Волчкова недавно рассказала главе Екатеринбурга Алексею Орлову на встрече бизнеса с представителями власти.

- Плата за негативное воздействие увеличила наши расходы на водоотведение в 3,5 раза. При этом у большинства организаций нет отдельного канализационного выпуска и колодца, поэтому взять анализы и доказать, что мы не превышаем ПДК, невозможно, - посетовала Алла Волчкова.

Глава города пообещал разобраться. Но в водоканале уже дали понять, что новые тарифы всерьез и надолго. Как сообщили "РГ" в пресс-службе предприятия, изменения обусловлены вступлением в силу соответствующего постановления федерального правительства.

- Логика следующая: от вредных веществ в стоках страдает канализация - она быстрее изнашивается. Возрастает нагрузка и на систему водоочистки. А если водоканал не сможет эффективно очистить стоки от этих веществ, он сам должен будет платить штрафы за негативное воздействие на окружающую среду. За соблюдением нормативов строго следят Росприроднадзор и природоохранная прокуратура. Прошлым летом вышло постановление администрации Екатеринбурга, которое изменяет нормативы, повышающие требования к стокам, сейчас все начисления производятся в соответствии с ним, - рассказала корреспонденту "РГ" пресс-секретарь предприятия Дарья Саитова.

Логика следующая: от вредных веществ в стоках страдает канализация, возрастает нагрузка и на систему водоочистки

Вред канализационным сетям обязаны возмещать все крупные предприятия и торговые центры - абоненты с объемом более 30 кубов в сутки. Те, что сливают меньше, тоже - если входят в перечень определенных видов деятельности, использующих в работе разную химию. Коэффициент может варьироваться от 0,5 до 2,5, но салоны красоты платят по максимуму - столько же, как и предприятия по производству стекла, керамики, бетона, меховых изделий, аккумуляторов...

- При том что мы работаем только с лицензированной и безопасной продукцией. А на вывоз биологических и опасных отходов заключены договоры, которые мы также оплачиваем, - возмущается Алла Волчкова. Финансовый директор водоканала Алексей Белоусов подчеркивает: компания на этом не зарабатывает - просто компенсирует таким образом свои затраты на содержание сетей и на штрафы Росприроднадзора.

- Объем начислений водоканалу до 1 июля 2020 года составлял от 400 до 500 миллионов рублей в год. За прошлый год мы заплатили экологических штрафов около 200 миллионов. Эти суммы не покрываются основными операционными тарифами, ведь начисляются за сверхнормативное содержание вредных веществ. Все, что в пределах норматива, мы очищаем на своих станциях. Но технологии очистки очень дорогие, - говорит Белоусов.

Платить малому бизнесу придется не только если специалисты водоканала возьмут пробы и установят превышение ПДК вредных веществ в стоках. Там, где пробы взять невозможно (например, канализация жилого дома общая и для жителей, и для салона красоты на первом этаже), величину платы установят "расчетным способом". Но на деле, даже если у юрлица есть собственный "выход" в канализацию, определять опытным путем нанесенный системе вред никто не станет.

- В отличие от многих, я не арендую помещение, а являюсь собственником, причем еще на стадии проектирования жилого дома я сразу заложил отдельный колодец, - рассказывает совладелец екатеринбургского салона красоты Алексей Войтенко. - Но даже это не дает никаких преимуществ.

Дело вот в чем: доказывать, что ПДК вредных веществ в стоках не превышена, вменяется в обязанность самому абоненту. И, как часто бывает, букву закона на местах трактуют в свою пользу, и притом по максимуму. Например, в постановлении правительства РФ № 728 сказано, что периодичность контроля сточных вод не может быть чаще одного раза в месяц и реже одного раза в год. Определяется она организацией, осуществляющей водоотведение. Разумеется, водоканал требует подтверждать чистоту стоков каждый месяц, а ведь экспертиза стоит десятки тысяч рублей.

- Получается, выгоднее платить по заранее сделанному расчету (для маленькой парикмахерской - около двух тысяч рублей), чем постоянно доказывать отсутствие загрязнений. Но ведь в таком случае водоканал просто получает инструмент законного сбора денег безо всяких доказательств нанесенного ущерба, - возмущается Войтенко.

По факту выходит, что оплату экологических штрафов водоканал переложил на законопослушных предпринимателей (а в итоге - на их клиентов). Теневой бизнес, а также самозанятые, многие из которых оказывают аналогичные услуги на дому, жители, использующие бытовую химию и ту же краску для волос, от такой нагрузки освобождены.

По словам Алексея Войтенко, владельцы парикмахерских и так замордованы бесконечными проверками, а с учетом всех коронавирусных сложностей балансируют на грани разорения. Число клиентов уменьшается, цены и тарифы растут. По некоторым данным, за минувший год в Екатеринбурге салонов красоты стало на треть меньше - и процесс продолжается.

В связи с этим представители регионального отделения "Опоры России" попросили местные власти разобраться в ситуации и обратиться в федеральное правительство с инициативой о внесении в нормативные документы изменений, смягчающих условия для малого бизнеса, в частности, для предприятий индустрии красоты.

Комментарий

Вера Соловьева, директор института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ:

- К решению этого вопроса нужно подключать власти Екатеринбурга, Региональную энергетическую комиссию, которая занимается ценами и тарифами. На мой взгляд, городская власть должна инициировать "круглый стол" по этой проблеме, искать точки соприкосновения, вырабатывать компромиссное решение. Вероятно, потребуется провести ряд исследований. Здесь мог бы помочь комитет бытового обслуживания администрации Екатеринбурга - например, провести соответствующий мониторинг.