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18.03.2021 08:23

Не выплеснуть с пеной и бизнес

Пивовары опасаются закрытия после введения маркировки их продукции
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 57(8408)
Союз пивоваров Южного Урала обратился в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Челябинской области за поддержкой в пересмотре ряда регламентирующих правил, которые могут быть введены в действие в скором времени. В частности, речь идет о введении маркировки слабоалкогольной продукции (а это пиво, включая безалкогольное, медовуха, сидр, пуаре) с 2022 года, а в экспериментальном (добровольном) порядке - с 1 апреля 2021-го.

По некоторым подсчетам, нововведение потребует около 300 тысяч долларов на оборудование одной лишь линии, что для многих представителей малого бизнеса непосильно. Это может привести к их закрытию и переделу рынка в пользу крупных компаний, исчезновению крафтового, авторского, сегмента и высококачественного пивоварения в стране.

По данным экспертов, 62 крупных предприятия в России выпускают 2 миллиарда декалитров пива в год, а 1,4 тысячи небольших - на порядок меньше, около 225 миллионов декалитров, и это как раз та категория, которая попадает в зону риска.

Фото: iStock
Пивовары попросили установить минимальную цену на пиво

Инициаторы внесения новых регулирующих поправок в 171-ФЗ ссылаются на "высокую степень общественной опасности" отсутствия дополнительного контроля в связи с выявлением систематических нарушений со стороны недобросовестных производителей пивоваренной продукции. Однако председатель Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг считает: статистика не подтверждает, что явление носит массовый характер. Из 450 тысяч отраслевых предприятий в стране (производителей и продавцов) к административной ответственности в 2018 году было привлечено 570 организаций - 0,14 процента общего количества участников рынка. Из 1,5 тысячи производителей лишь 23 уличили в том, что они занимаются нелегальным производством. Было арестовано 0,7 процента выпускаемой продукции. Так что повода вводить радикальные меры нет.

- Фальсифицировать пиво экономически невыгодно: затраты слишком велики. Водку подделывать проще и дешевле, - объясняет Илья Ройтенберг. - К тому же не зафиксировано ни одного случая отравления пивом, медовухой или сидром. С контрафактом, конечно, ситуация серьезней, но его выпуском занимаются более крупные игроки, а по закупкам солода и других ингредиентов контролировать пивоваров вообще не составляет сложности.

Инструментов контроля сегодня в стране множество: ЕГАИС, "Меркурий", онлайн-кассы, а в перспективе еще будет введен реестр производителей пивоваренной продукции, условия вхождения в который близки к лицензированию. Так зачем же еще вводить маркировку?

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
На сколько подорожает пиво после введения маркировки

Представитель Национального союза производителей пива и напитков и общественный представитель челябинского бизнес-омбудсмена Андрей Вертняков отмечает, что и технические возможности этого процесса вызывают вопросы. Во-первых, непонятно, как маркировать пивные кеги (небольшие пивоварни практически не занимаются розливом в бутылки). Во-вторых, существующее оборудование для маркировки работает медленнее, чем сами линии розлива. В результате часть продукции попадет в брак, а значит, производство вновь понесет убытки.

Кроме того, Росалкогольрегулирование (РАР) изменило формулу расчета мощности пивоваренных производств, и теперь напиток считается полноценно приготовленным в танках не за 30, а за 14 суток. Но в малом пивоварении, объясняют коммерсанты "пенной отрасли", не используются вещества и методы, ускоряющие технологический процесс. Тем более невозможно за это время приготовить специальные сорта, требующие длительной выдержки. Таким образом, считают заявители, регуляторы лишают малых предпринимателей возможности готовить пиво высокого качества, а россиян - найти его в барах и на прилавках.

На встрече с участием бизнес-омбудсмена, представителей областного правительства, регионального Законодательного собрания, межрегионального управления РАР пивовары выступили за создание более четкой градации производителей в отрасли, возможность небольшим производствам использовать патентную систему налогообложения. Эти предложения, заявили в аппарате бизнес-омбудсмена, будут прорабатываться с участием всех заинтересованных сторон.

Прямая речь

Александр Гончаров, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области:

- Предложение о применении вмененного акциза, или, проще говоря, патента, на производство для малых предприятий пивоварения заслуживает внимания и обсуждения. На первый взгляд, плюсы здесь такие. Продавая патент для организаций с небольшой пороговой мощностью, государство упростит контроль и может снизить затраты на администрирование отрасли более чем в 10 раз. Налоговая служба будет знать заранее, сколько денег соберет, так как сумма окажется фиксированной, а значит, прогнозируемой. Регионы, в свою очередь, получат гарантированные отчисления в бюджет.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Алкоголь и табак Госрегулирование оборота алкоголя

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