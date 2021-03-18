Уральский вуз запустит курс по производству одежды для инвалидов

В Екатеринбурге модельеры смогут научиться шить одежду для маломобильных людей.

Бесплатный образовательный курс по разработке изделий на следующей неделе запускает команда Уральского института управления РАНХиГС. Моделями станут 15 горожан, имеющие группу инвалидности, в апреле им сошьют первые комплекты.

- Наша команда социальных предпринимателей "Атмосфера" два года назад создала ателье, где делают такую одежду по индивидуальному заказу. На этом мы не остановились: курс позволит студентам из разных учебных заведений освоить новые навыки, а маломобильным жителям получить удобные вещи, - рассказывает инициатор проекта PEOPLE Анастасия Масленникова, доцент кафедры экономической теории вуза.

По ее словам, найти функциональную и стильную одежду для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на рынке сложно. Им приходится довольствоваться узким ассортиментом либо самостоятельно перешивать вещи из масс-маркета. Модельеры учтут это: например, сделают брюки с завышенной талией, а куртку снабдят деталями для лучшей посадки, но визуально изделия будут неотличимы от массового сегмента.

В прошлом году ребята выиграли грант от Росмолодежи на 800 тысяч рублей, закупили для проекта оборудование, ткани и пригласили педагогов. Курс учебной программы для модельеров они составляли вместе с конструктором-дизайнером адаптивной одежды из Москвы. Разработки уральцев, как поделились организаторы, смогут выйти на серийное производство, а мастера будут уже иметь опыт работы, чтобы трудоустроиться в ателье.

Проект реализуют при поддержке региональной Ассоциации "Особые люди" и брендом, который одевает, в том числе, людей с инвалидностью.

Между тем

Студенты Уральского института управления РАНХиГС с этого года смогут в качестве дипломной работы защитить бизнес-проекты. Таких команд набралось уже десять, две из них представят социальные проекты - комплекс технических устройств для тяжело больных и людей с ДЦП и мобильное приложение "Город без границ" (навигатор для людей с ограниченными возможностями). Оценивать выпускников, которые уже имеют готовую бизнес-модель и прототип, будут предприниматели.