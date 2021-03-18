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Рубрика: Происшествия

В Челябинске грузовой поезд сбил на переезде такси

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на железнодорожном переезде, где грузовой поезд врезался в автомобиль LADA Granta. Водитель машины остался жив, но получил серьезные травмы, сообщили в четверг в ЮУЖД.

Фото: Прокуратура Самарской области
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- ДТП произошло сегодня в 07.20 на переезде у поселка Чурилово, - передает пресс-служба железной дороги. - Водитель LADA Granta проигнорировал запрещающие сигналы и выехал на пути перед приближающимся грузовым составом. На его счастье, он не погиб, но получил повреждения. Схода подвижного состава нет. На движение поездов происшествие не повлияло.

По свидетельству очевидцев, водитель по всей видимости намеревался проскочить переезд, но не учел скорость приближающегося поезда.

В управлении железной дороги напоминают, что для остановки поезда, движущегося со скоростью 60-70 километров в час, нужно 600-700 метров. За секунду он преодолевает до 20 метров. Масса состава из 30 вагонов - не менее пяти тысяч тонн, и он способен раздавить автомобиль как консервную банку.

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