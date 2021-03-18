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18.03.2021 20:32
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области пластического хирурга обвинили в смерти пациентки

Следователи Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении пластического хирурга частного медцентра. Сотрудницу подозревают в гибели пациентки, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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По данным ведомства, в ноябре прошлого года подозреваемая провела пластическую операцию жительнице Сургута. После процедуры состояние пациентки ухудшилось, через некоторое время она скончалась. Экспертиза установила, что к смерти привели обширные некрозы тканей, которые образовались в результате хирургического вмешательства.

В отношении хирурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Расследование дела взято на контроль руководством следственного управления.

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