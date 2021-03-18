Решетников оценил перспективы замедления инфляции

Темпы роста потребительских цен достигли пика или близки к нему, замедление инфляции сильно зависит от мирового рынка, считает министр экономического развития Максим Решетников.

Рост мировых цен на продовольствие продолжается: по пшенице наметилась стабилизация, но сахар и подсолнечное масло с начала года прибавили по 30%, отметил министр. "Нам очень важна стабилизация внешней среды, потому что то, с чем мы сейчас боремся, имеет не внутреннюю природу", - сказал он на брифинге в правительстве.

Инфляция в годовом измерении (к аналогичному периоду прошлого года) разогналась до 5,8%, но показывает первые признаки замедления: на последней отчетной неделе Росстат зафиксировал рост цен на 0,1% против стабильно наблюдавшихся с начала года 0,2%. При этом сахар-песок и подсолнечное масло, цены на которые зафиксированы еще в конце прошлого года, подорожали на 0,4% и 0,2% соответственно; с начала года подсолнечное масло выросло в цене на 0,6%, а сахар подешевел на 1,6%.

По ранее сделанным оценкам Банка России, локальный максимум годовой инфляции должен был быть достигнут в середине марта.