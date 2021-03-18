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18.03.2021 00:10
Рубрика: Экономика

Ряд категорий работников сможет быстрее выйти на пенсию

Текст: Ольга Игнатова
Вступило в силу постановление правительства РФ о расширении перечня периодов, включаемых в трудовой стаж.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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По новым правилам в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), которые дают право на досрочный выход на пенсию, включены периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников.

Это очень актуально для врачей, учителей, спасателей и пожарных, машинистов железнодорожного транспорта, в том числе и метрополитена, актеров. Теперь они смогут быстрее наработать необходимый стаж для выхода на пенсию ранее общеустановленного срока.

Как пояснили "Российской газете" в Минтруде, ранее в стаж работы, который дает право на досрочное пенсионное обеспечение, включались периоды работы, которая выполнялась постоянно в течение полного рабочего дня. Проще говоря, стаж шел, когда человек очно трудился на своем рабочем месте. А вот если врача, например, отправляли на курсы повышения квалификации, то это время в стаж ему не засчитывалось. В Минтруде сочли это несправедливым. Ведь за работником сохранялось его рабочее место и заработная плата, с которой работодатель делал отчисления в Пенсионный фонд.

Напомним, что сейчас по закону на досрочную пенсию имеют право работники вредных и опасных производств (например, текстильной промышленности, лесозаготовок, машинисты железнодорожного транспорта, водители автобусов и троллейбусов, шахтеры). В зависимости от характера работы, профессии и стажа они могут выйти на заслуженный отдых в 45-50 лет. Врачи, педагоги, артисты тоже могут выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. У них пенсия назначается не по достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Минимально необходимый специальный стаж составляет от 25 до 30 лет.

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