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Рубрика: Экономика

Росреестр планирует выдавать выписки через портал госуслуг

Текст: Марина Трубилина

Более 98 млн выписок из Единого госреестра недвижимости выдал в 2020 году Росреестр. Это на 10% больше, чем в 2019 году (89,4 млн).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Чаще всего запросы на такие выписки приходили в Росреестр из Центрального федерального округа (54,1 млн), Приволжского (12 млн) и Южного федеральных округов (8,1 млн). Среди регионов-лидеров - Московская область (4,6 млн), Москва (4 млн), Краснодарский край (2,8 млн), Волгоградская область (2,3 млн) и республика Башкортостан (2 млн).

На 2,5% выросла доля электронных запросов сведений из ЕГРН - через интернет поступил 91% запросов.

Самыми популярными электронными сервисами Росреестра стали "Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН", "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме Online", "Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости", а также "Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости".

Кроме того, около 362 тысяч раз заявители воспользовались возможностью быстрого получения выписок через онлайн-сервис Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Наибольшую популярность услуги онлайн-сервиса получили в Московской области (сервис выдал 31 818 выписок) и Москве (27 252 выписок), несмотря на то, что здесь сервис начал работу только в июле. По стране лидирующие регионы по выдаче сведений из ЕГРН через онлайн-сервис учреждения: Красноярский край - 24 324, Тюменская область - 23 467, Пермский край - 21 708.

Сейчас Росреестр планирует вывести массовые услуги на Единый портал государственных услуг. Пользователи в том числе смогут оперативно запрашивать здесь сведения из ЕГРН.

Экономика Недвижимость Правительство Росреестр

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