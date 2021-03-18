"Российская газета" приглашает на non/fictio№22

Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№22 будет проходить с 24 по 28 марта 2021 года под патронатом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Путь non/fictio№22 к читателю оказался непрост - эта ярмарка должна была состояться еще в декабре прошлого года, но пандемия COVID-19 внесла свои коррективы. Однако, чем дольше ожидание, тем радостнее будет встреча. Мы все соскучились по запаху типографской краски, ощущению приятной тяжести книги в руке, шелесту перелистываемых страниц, а самое главное - по живому человеческому общению.

В non/fictio№22 примут участие 288 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры из 19 стран. Среди них традиционно "Российская газета", на стенде А-19 посетителям предлагается оформить подписку на любые издания "РГ" по специальным ценам и получить подарки.

Расположение стенда можно увидеть на схеме Ярмарки:

Фото: Николай Шиянов

В программе non/fictio№22 состоятся около 400 мероприятий, которые в течение всех пяти дней будут проходить в режиме нон-стоп на дискуссионных площадках. Не будет исключением и участие "Российской газеты", авторы которой представят в рамках программы свои книжные шедевры.

Приглашаем вас на презентации книг авторов "Российской газеты":

25 марта зона семинаров N3

14:00 - 15:00 Презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 3"

Новая книга известного историка разведки, заместителя главного редактора "Российской газеты" Николая Долгополова посвящена 100-летию создания отечественной внешней разведки ИНО - ПГУ - СВР. Главная ее особенность: новые, только что открытые герои, в основном разведчики-нелегалы. Некоторых из них, а также их жен и боевых спутниц автор знал лично. Вы познакомитесь с Героем Советского Союза Михаилом Васенковым, ушедшим в разведку еще во второй половине 1970-х, с Героями России Юрием Шевченко и Виталием Нетыксой и несколькими другими выдающимися разведчиками, чьи подвиги буквально до последних месяцев были под грифом "Совершенно секретно", узнаете имя первого послевоенного Героя Советского Союза среди разведчиков. Специально для этой книги частично рассекречены личное дело великого Кима Филби и добытые им важнейшие документы. Вам будет представлен таинственный нелегал из Берлина, работавший под оперативным псевдонимом "Топаз", о котором знаменитый генерал Маркус Вольф (и он присутствует в этой книге) говорил, что его настоящее имя никогда не будет предано огласке, а автор приводит откровеннейшую исповедь этого фантастического разведчика. В Шотландии автор общался с прототипом Джеймса Бонда - сэром Фицроем Маклином, который под прикрытием дипломата работал в Москве еще в 1930-е годы и закончил свою успешную деятельность в 1990-х годах.

15:00 - 16:00 Презентация Андрея Ганина "Русский офицерский корпус на той единственной Гражданской. Трагические повороты в судьбах красных и белых командиров на страницах журнала "Родина".

Один из ведущих исследователей военно-политической истории России начала ХХ века представит серию публикаций журнала "Родина", посвященных изучению роли офицерства в создании противоборствующих армий Гражданской войны. Как Красной Армии удалось победить в условиях натиска международной интервенции, предательств и заговоров? Найти ответ на этот и другие вопросы, имеющие важнейшее значение для осмысления событий эпохи великих потрясений, помогут уникальные архивные документы, тщательно изученные ученым и представленные читателю на страницах его статей и книг.

16:00 - 17:00 Презентация книги Ариадны Рокоссовской "Маршалы победы. Семейные воспоминания"

В книге журналиста Ариадны Рокоссовской, правнучки Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, собраны интервью с детьми и внуками прославленных военачальников Великой Отечественной войны Г.К. Жукова, И.С. Конева, А.М. Василевского, Р.Я. Малиновского, И.Х. Баграмяна, А.И. Еременко, Л.А. Говорова, И.Д. Черняховского, в разные годы опубликованные в "Российской газете". Великие полководцы, командовавшие фронтами и армиями, были людьми с мощной харизмой, сильнейшей энергетикой. Они производили неизгладимое впечатление на всех, кто имел счастье общаться с ними. Но какими они были людьми, что ощущали наедине с собой в редкие минуты затишья между боями, что вспоминали, перечитывая письма из дома? У вас есть уникальный шанс узнать, какими были герои войны в обычной жизни, какими они остались в воспоминаниях своих родных и близких, для которых они не просто герои документальной хроники, а отцы и деды, живая семейная история.

17:00 - 18:00 Презентация книги Юрия Лепского "Бродский только что ушел"

"Автор задает вопросы тем, кто хорошо знал Иосифа Александровича. Его друзья показывают места, где Бродский был счастлив, которые просто любил и которыми охотно делился с другими. Эти места и эти люди способны дать реальное представление об Иосифе Бродском тем, кто не был с ним знаком. Мне же кажется, что смысл этих поисков состоит еще и в том, чтобы понять, где находишься ты сам в современном контексте великой Культуры, завещанной нам гениями? " - Валентина Полухина, литературовед, почетный профессор Кильского Университета, Лондон.

26 марта зона семинаров №2

17:00 - 18:00 Презентация Михаила Визеля "Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830"

"Всякий карантин может обернуться Болдинской осенью", - пишет в предисловии Михаил Визель. И действительно - если разобраться, это же просто удивительно, как краткая и сугубо хозяйственная поездка в нижегородское имение осенью 1830 года неожиданно стала для 31-летнего Пушкина трехмесячной "творческой командировкой". Как мы помним, с 5 сентября по 1 декабря 1830 года был дописан "Онегин", написаны "Маленькие трагедии" и новаторские (для самого Пушкина и для всей русской литературы) "Повести Белкина", поэма "Домик в Коломне", не говоря про несколько десятков лирических стихотворений. Благодаря чему Болдинская осень вошла в историю как наивысший взлет гения в расцвете сил.

А еще Пушкин писал письма. До нас дошло 19 писем разным корреспондентам - в первую очередь, разумеется, невесте - m-lle Гончаровой, 18-летней Наташе. Но также друзьям и коллегам, в которых он придерживался слога, прямо сказать, неформального. И в нашем распоряжении теперь оказалось что-то вроде "Инстаграма" или "Фейсбука", по которому мы можем восстановить: чем именно занимался Пушкин в свою Болдинскую осень? Как она оказалась - Болдинской? Письма Пушкина и дают понять - как.

26 марта зона семинаров №1

20:00 - 21:00 Презентация книги Павла Басинского "Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд мужчины и женщины"

Супруга Льва Николаевича Толстого Софья Андреевна (1844-1919) еще при жизни мужа стала не менее легендарной личностью, чем он сам. О ней писали газеты, ее снимал пионер русского кинематографа Александр Дранков, ее образ был запечатлен в первых художественных фильмах о жизни "великого Льва". И сегодня ее фигура привлекает биографов, кинематографистов и театральных деятелей. Она прожила с Толстым почти полвека, родила тринадцать детей, была его верной подругой и литературной помощницей. Но именно из-за конфликта с женой Толстой в 1910 году бежал из Ясной Поляны. Писатель и журналист, лауреат премии "Большая книга" Павел Басинский решил написать книгу о Софье Толстой в необычном формате - онлайн-диалогов с поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга Екатериной Барбанягой. Два взгляда - мужчины и женщины. Две точки зрения на судьбу великой жены великого писателя.

Расположение дискуссионных площадок можно увидеть на схеме Ярмарки:

Фото: Николай Шиянов

Информацию о проходе, времени работы ярмарки вы найдете здесь.

Мы ждем гостей ярмарки на презентации книг авторов "Российской газеты", а также приглашаем к нам на стенд А-19, где можно оформить подписку на все издания "Российской газеты" по специальным ценам.

До встречи на Международной ярмарке интеллектуальной литературы!