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18.03.2021 22:55
Рубрика: Спорт

Российские легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях

Текст: Максим Домчев
Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила, что российские легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях. При этом на Олимпиаде в Токио в праве участвовать не более 10 нейтральных атлетов из РФ.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

В четверг официальный сайт World Athletics сообщил о том, что выдача нейтрального статуса российским спортсменам будет возобновлена. При этом на крупнейших стартах, в число которых входит и Олимпиада в Токио, смогут выступить не более 10 атлетов из РФ.

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Вопросом выбора спортсменов будет заниматься Всероссийская федерация легкой атлетики, однако приоритет будет отдан тем спортсменам, которые входят в международный пул тестирования на допинг.

Как сообщается на сайте World Athletics, получившие нейтральный статус легкоатлеты смогут выступать на международных соревнованиях, однако на крупных стартах, в число которых входят Олимпийские игры, чемпионаты мира и молодежный чемпионате Европы, количество представителей РФ будет ограничено десятью атлетами без права замены.

"Возобновление нейтрального статуса российским спортсменам - это серьезное достижение нашей команды, которая вместе с международными экспертами много работала над планом восстановления и дорожной картой. Я благодарю за помощь Министерство спорта, без поддержки которого сегодняшнее решение не могло состояться. Также не могу не отметить поддержку Олимпийского комитета России. Конечно выбор 10 спортсменов для участия в Олимпийских играх и чемпионате Европы среди молодежи будет очень непростым для нас, но все равно это большой шаг вперед и мы должны понимать это. У нас нет права на ошибку, мы должны четко и планомерно выполнять план восстановления", - прокомментировала принятое решение исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика

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