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18.03.2021 19:24
Рубрика: Экономика

Росстат: За неделю средние цены на бензин выросли на 10 копеек

Текст: Сергей Тихонов
Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 9 по 15 марта выросли на 10 копеек до 47,19 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 5 копеек до 49,30 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Бензин самой распространенной в России марки АИ-92 подорожал на 13 копеек до 44,51 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 9 копеек - 48,12 рубля за литр, цена марки АИ-98 увеличилась на 8 копеек - 54,77 рубля за литр.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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Рост цен на бензин отмечен в 60 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подорожал в Казани - на 1,2% и Брянске - на 1,2%. Снижение цен на бензин произошло в Южно-Сахалинске - на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период в среднем цены на бензин автомобильный выросли на 0,1%. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,49 до 45,25 рубля, марки АИ-95 - от 47,49 до 51,59 рубля, марки АИ-98 - от 49,99 до 56,89 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 43,00 до 45,39 рубля, марки АИ-95 - от 46,50 до 49,86 рубля, марки АИ-98 - от 54,00 до 57,30 рубля за литр.

В среднем с начала года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,6%, бензин марки АИ-95 - на 2,2%, а бензин АИ-98 - на 2,3%. Дизельное топливо повысилось в цене на 1,2%.

По сравнению с предшествующей неделей производство бензина с 8 по 14 марта выросло на 5,4%, а выпуск дизельного топлива - на 6%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство снизилось на 3,8% и 0,6% соответственно.

Экономика Транспорт Бензин

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