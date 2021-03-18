В Пекине обнаружены 1000-летние руины столицы династии Цзинь

В Китае археологии завершили двухлетние раскопки в одном из исторических районов Пекина. В результате кропотливой работы им удалось найти археологические свидетельства существования города Чжунду, который был столицей династии Цзинь (1115-1234 годы нашей эры).

Как сообщает China.org.cn, раскопки проводились на участке, расположенном рядом с нынешней финансовой и деловой зоной Лизе в Пекине. Работы стартовали еще два года назад. Одной из главных задач исследователей было найти руины древнего города Чжунду, о котором известно, в основном, из легенд.

Эта задача была выполнена. Археологи раскопали три части древней городской стены: участок Гаолуцунь на западе и участки Ванкуаньси и Фэнхуанцзуй на юге. Отметим, что раскопки проводила команда Пекинского института культурных реликвий. В общей сложности ей удалось раскопать около 2500 квадратных метров древней столицы.

Кстати, руины этого города были обнаружены и при строительстве метро в столичном районе Фэнтай. Открытия проливают новый свет на историю Пекина. По словам историков, он изначально служил ключевым городом для защиты границ государства. Вероятно, Пекин был временной столицей, прежде чем стал центром государства в период правления династии Цзинь.

"Это открытие знаменует собой поворотный момент в истории расположения и строительства столицы Китая", - говорит руководитель раскопок Дин Лиина.

Из древних письменных источников известно, что город Чжунду служил семье Цзинь столицей более шести десятилетий. Само же правление этой династии длилось около 120 лет, на смену ей пришла династия Юань (1271-1368 годы нашей эры).

По словам Дин, найти тысячелетние руины было нелегко, поскольку работы осложняла и современная инфраструктура, и постройки, которые сооружались здесь на протяжении многих веков.

Также было установлено, что южная часть древней городской стены была практически полностью разрушена во время строительства дорог и городской свалки. Тем не менее, археологи обнаружили выступающие валы, которые были частью системы оборонительных укреплений Чжунду.

Исследователи отмечают, что это были своего рода крепостные башни, с которых открывался широкий обзор на три стороны света. Это повышало обороноспособность города.

Археологи считают, что Чжунду был построен не на пустом месте, а на фундаментах двух своих предшественников - города Ючжоу, существовавшего во времена правления династии Тан (618-907 годы нашей эры), и Нанкина - во времена правления династии Ляо (916-1125 годы нашей эры).

До сих пор лишь немногие реликвии подтверждали эту теорию. Однако в последние годы получены новые достоверные доказательства. Например, рядом с обнаруженной крепостной стеной Чжунду археологи отыскали несколько гробниц времен правления упомянутых династий Тан и Ляо. По мнению экспертов, эта находка подтверждает гипотезу о преемственности трех городов вплоть до того момента, когда будущий Пекин стал столицей.