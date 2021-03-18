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Сериал "Засланец из космоса" продлили на второй сезон

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    18.03.2021, 13:42
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канал SyFy объявил о продлении сериала "Засланец из космоса" с Аланом Тьюдиком в главной роли на второй сезон. Информация об этом опубликована в официальном Instagram-аккаунте проекта.

Шоу, основанное на одноименной серии комиксов издательства Dark Horse, рассказывает об инопланетянине, который совершил неудачную посадку и теперь вынужден уживаться с людьми. События разворачиваются в городке с говорящим названием Patience (Терпение), в некоторых сценах отчаянно похожем на Саус Парк, на который тут есть даже пара отсылок, даром что оба вымышленных города находятся в штате Колорадо.

По информации The Hollywood Reporter, сериал показал на канале самые высокие рейтинги за последние 6 лет - первая серия собрала на всех платформах 9,3 миллиона зрителей.

Финальная серия первого сезона выйдет в России первого апреля.

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