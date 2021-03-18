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Рубрика: Культура

Швыдкой: Гастроли театров могут возобновиться во второй половине 2021 года

Текст: Наталья Лебедева

Российские театры одними из первых в мире открылись для зрителей после локдауна, вызванного пандемией коронавируса. И пока во всем мире театральные труппы лишь мечтают о том, чтобы выйти на сцену, наши театры продолжают играть спектакли, пусть и с ограниченным количеством зрителей в залах.

Так, в Москве заполняемость театров не может превышать 50 процентов. Но есть надежда, что к лету ситуация изменится в лучшую сторону.

Фото: Пресс-служба Театра имени Вахтангова
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"Мы надеемся, что к лету, после мая, будет решение о возможности заполнения театров до 100 процентов. Но, опять же, это решение находится в ведении властей города", - цитирует ТАСС специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественного руководителя Московского театра мюзикла Михаила Швыдкого.

Также, по его словам, во второй половине 2021 года могут возобновиться обменные гастроли с театрами других стран. Пока же возможны только отдельные проекты с участием зарубежных артистов. "Проблема не столько в российских реалиях, сколько у наших зарубежных партнеров. Как вы знаете, во Франции жесткий локдаун, в Германии", - подчеркнул он.

И хотя пока рано говорить о нормальном, полноценном культурном обмене, все в душе надеются, что гастрольная деятельность возобновится осенью, с началом нового театрального сезона.

Культура Театр

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