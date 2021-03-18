СК РФ рассмотрит жалобу на песню Манижи для "Евровидения"

Следственный комитет получил обращение, касающееся конкурсной песни Манижи - на "Евровидении" певица должна представить песню "Russian Woman" ("Русская женщина"). Общественники просят проверить текст композиции на наличие в ней "противоправных высказываний".

- Обращение будет рассмотрено в установленном законом порядке, - приводит слова официального представителя СК Светланы Петренко ТАСС.

Ранее в Следственный комитет обратились члены общественной организации, по мнению которых песня Манижи оскорбляет и унижает достоинство русских женщин.

Конкурсный номер для песенного конкурса, напомним, впервые за долгое время был выбран голосованием зрителей, тем не менее вызвал неоднозначную реакцию. Сама певица говорит, что ее песня о "трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России", а ее ролик на официальном канале "Евровидения" в YouTube набрал к этому моменту более четырех миллионов просмотров.

"Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Этот конкурс станет уже 65-м по счету.