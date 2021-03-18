Sony представила новое поколение контроллеров для PlayStation VR

Компания Sony совершенно внезапно выстрелила в аудиторию анонсом новых контроллеров PlayStation 5 для VR-гейминга.

Sony announces new PS5 VR controllers with adaptive triggers https://t.co/lDyHYN5vgE pic.twitter.com/JogAe0gw6D — The Verge (@verge) March 18, 2021

Дизайн новинок очень похож на аналогичные устройства от HTC, Oculus и других производителей.

Среди особенностей называется наличие адаптивной отдачи триггеров - также как это реализовано в геймпадах DualSense.

К сожалению, ждать скорого релиза девайсов не стоит, согласно ранним заявлениям Sony, в продаже они появятся не раньше 2022 года.