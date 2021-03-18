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Sony представила новое поколение контроллеров для PlayStation VR

Текст:   Богдан Бобров
18.03.2021,  
19:00
Фото: Sony Фото: Sony
Фото: Sony

Компания Sony совершенно внезапно выстрелила в аудиторию анонсом новых контроллеров PlayStation 5 для VR-гейминга.

Дизайн новинок очень похож на аналогичные устройства от HTC, Oculus и других производителей.

Среди особенностей называется наличие адаптивной отдачи триггеров - также как это реализовано в геймпадах DualSense.

К сожалению, ждать скорого релиза девайсов не стоит, согласно ранним заявлениям Sony, в продаже они появятся не раньше 2022 года.

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Фото: istock
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