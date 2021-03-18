"Спартак" расторг контракт с футболистом Виталием Дьяковым

"Спартак" расторг контракт с защитником Виталием Дьяковым, выступавшим за вторую команду "красно-белых" в первенстве ФНЛ. Об этом сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Отмечается, что договор с 32-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Сам Дьяков заявил Sport24, что не собирается после этого завершать карьеру. "Еще долго будете смотреть, как я играю", - пообещал он.

Дьяков пришел в "Спартак" зимой 2020 года. В общей сложности он провел за вторую команду "красно-белых" 30 игр в ФНЛ и забил в них 4 мяча. Ранее Дьяков выступал за основные составы московского "Динамо" и "Ростова", с которым завоевал Кубок России в сезоне-2013/14.