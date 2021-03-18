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18.03.2021 21:23
Рубрика: Спорт

"Спартак" разгромил "Урал", забив пять голов

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Синицын
Московский "Спартак" в матче 23-го тура РПЛ разгромил "Урал" - 5:1. В составе хозяев дубли на счету Джордана Ларссона и Александра Соболева.

"Спартак" на своем поле принимал "Урал". Осечка ЦСКА могла позволить команде Доменико Тедеско немного увеличить отрыв от конкурентов. Единственное, что огорчало немецкого наставника - травмы Виктора Мозеса и Эсекеля Понсе, которые эту встречу пропустили.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Спартак" начал встречу активно и в самом начале Айртон бил в упор, но не смог переиграть вратаря гостей. Но на 12-й минуте счет был открыт - Джордан Ларссон сильно пробил из-за пределов штрафной и мяч попал в дальний угол.

На 26-й минуте отличился Квинси Промес, в непростой ситуации пробивший точно в дальний угол. На 31-й минуте хозяева потеряли Алекса Крала. Игрок получил травму и попросил замену.

Под занавес тайма "Спартак" завел третий гол. Александр Соболев реализовал пенальти. Во втором тайме на 55-й минуте уже гости получили право на пенальти, который реализовал Эрик Бикфалви. Но спустя всего две минуты Ларссон забил гол-красавец, закрутив мяч точно в верхний угол со штрафного. Этот гол стал 12-м в сезоне для шведа, и он всего на один мяч отстает от зенитовцев Артема Дзюбы и Сердара Азмуна.

Окончательный результат установил Соболев, реализовавший третий в игре пенальти. 5:1 - "Спартак" набрал 44 очка и отстаёт от "Зенита" на 4 очка, у преследующих его "Локомотива" и ЦСКА по 40 очков.

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