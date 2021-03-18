Средний размер ипотечных кредитов вплотную приблизился к 3 млн рублей

Средний размер выданных в феврале ипотечных кредитов достиг рекордных 2,92 млн руб., сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

К предыдущему месяцу показатель вырос на 4%, за 12 месяцев - на 14,6% (в феврале 2020 года - 2,55 млн руб.).

В феврале 2021 года самые большие средние размеры выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов - лидеров по объемам ипотеки отмечены в Москве (6,41 млн руб.), Московской области (4,67), Санкт-Петербурге (3,87), а также в Приморском крае (3,36) и Ленинградской области (3,22).

"Средний размер ипотечного кредита растет уже около года, - отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин. - После снижения весной прошлого года он не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и превысил его. Росту данного показателя, в первую очередь, способствует снижение ипотечных ставок благодаря программам господдержки".

На фоне ипотечного бума размеры кредитов растут также из-за подорожания новостроек (за 2020 год - на 12%).