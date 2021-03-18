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Стало известно, когда Apple презентует новые iPad

Текст:   Виктория Чернышева
18.03.2021,  
13:26
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Компания Apple презентует обновленные iPad в апреле. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщило агентство Bloomberg.

Предполагается, что новые iPad Pro получат более производительный процессор, который находится на одном уровне с М1 (им оснащены обновленные MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini) и улучшеные камеры. Также самый большой планшет получит более яркий и контрактный экран mini-LED.

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Новые модели выйдут с дисплеями тех же размеров, что и iPad последнего поколения - с диагональю 11 и 12,9 дюймов.

Также известно, что планшеты оснастят разъемом Thunderbolt. Это позволит подключать к ним дополнительные мониторы, внешние жесткие диски и другие периферийные устройства.

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