Стало известно, когда Apple презентует новые iPad

Компания Apple презентует обновленные iPad в апреле. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщило агентство Bloomberg.

Предполагается, что новые iPad Pro получат более производительный процессор, который находится на одном уровне с М1 (им оснащены обновленные MacBook Air, MacBook Pro и Mac Mini) и улучшеные камеры. Также самый большой планшет получит более яркий и контрактный экран mini-LED.

Новые модели выйдут с дисплеями тех же размеров, что и iPad последнего поколения - с диагональю 11 и 12,9 дюймов.

Также известно, что планшеты оснастят разъемом Thunderbolt. Это позволит подключать к ним дополнительные мониторы, внешние жесткие диски и другие периферийные устройства.