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18.03.2021 23:19
Рубрика: Спорт

"Спартак" куражится

Московский клуб одержал третью победу подряд
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 58(8409)
Столичный "Спартак" выиграл третий матч подряд: в поединке 23-го тура "красно-белые" разгромили на своем поле "Урал" со счетом 5:1.

После двух поражений кряду после возобновления сезона команда Доменико Тедеско прибавила. И если крупную победу над "Краснодаром" (6:1) можно было отчасти объяснить тем, что южане сейчас находятся не в самой лучшей форме, то успех в дерби с "Динамо" подтвердил серьезные намерения "красно-белых". Уступая в счете, спартаковцы вырвали важнейшие три очка. Москвичи опередили в битве за второе место ЦСКА плюс продолжают гонку за "Зенитом".

Фото: Александр Ступников/РИА Новости
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Несмотря на плотный график встреч, Тедеско выставил против "Урала" всех сильнейших. С первых минут у хозяев вышли: Александр Максименко, Павел Маслов, Георгий Джикия, Самуэль Жиго, Айртон, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Алекс Крал, Квинси Промес, Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Уже в стартовые 45 минут "Спартак" забил три мяча. Открыл счет Ларссон, удвоил преимущество москвичей Промес, забивший второй мяч после возвращения в стан "красно-белых", после чего с пенальти отличился Соболев. Во второй половине у москвичей по дублю оформили Ларссон и Соболев, гости ответили точным ударом Эрика Бикфалвки с пенальти.

Очередной шаг к чемпионству сделал "Зенит". В центральном матче тура Премьер-лиги лидер турнира обыграл на выезде ЦСКА - 3:2.

Летом прошлого года после крупного домашнего поражения от питерцев (0:4) рулевой армейцев Виктор Гончаренко едва не ушел в отставку. Специалист улетел к себе на родину в Беларусь, а к следующему поединку против "Динамо" команду готовил Сергей Овчинников. Впрочем, всего через несколько дней Гончаренко вернулся. Его не стали увольнять, хотя предпосылки к этому, в общем-то, были.

В отличие от предыдущих лет, перед нынешним сезоном ЦСКА потратил немало денег на усиление состава. С учетом не самой стабильной игры "Зенита", "Спартака" и "Локомотива" армейцы считались одними из главных претендентов на чемпионство. Однако фактически после неудачи в домашнем матче команда Гончаренко вряд ли сможет бороться с "Зенитом" за золотые медали.

По сути, "красно-белые" - единственные реальные конкуренты "Зенита" в битве за чемпионство

Как и несколько месяцев назад, вновь встал вопрос об отставке Гончаренко. Сам он, по крайней мере на данный момент, уходить не собирается.

- Сил до конца сезона у меня точно хватит. Сейчас будет длительная пауза, которая позволит забыть последние результаты и подготовиться к следующим играм, - сказал Гончаренко.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Выступления армейцев после возобновления сезона удручают: в четырех матчах "красно-синие" потерпели три поражения, опустились со второго на третье место, лишились реальных шансов на чемпионство.

Поражением ЦСКА воспользовался "Локомотив", который после возобновления чемпионата одержал четвертую победу подряд. На сей раз "красно-зеленые" обыграли "Уфу" (1:0).

По дополнительным показателям "Локомотив" армейцев и поднялся на третье место. А ведь относительно недавно "железнодорожники" шли в середине таблицы.

Один из самых ярких матчей тура состоялся в Краснодаре, где клуб с одноименным названием принимал "Динамо". Ведя 2:0, хозяева уступили 2:3. Справедливости ради, краснодарцы большую часть встречи провели в меньшинстве после удаления Кайо.

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