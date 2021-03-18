В госкорпорации "Ростех" озвучили планы по серьезной реструктуризации авиационной отрасли страны. Реформа затронет все ведущие авиастроительные предприятия - компании "Сухой", "МиГ", "Туполев", "Ильюшин" и корпорацию "Иркут". Их предложено объединить в корпоративный центр самолетостроения. Новая структура, как рассказали в пресс-службе госкорпорации "Ростех", консолидирует управление самолетными программами и другими активами Объединенной авиастроительной корпорации (в ОАК в настоящее время входят вышеупомянутые авиапредприятия).

О таком решении гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал на совещании с руководством ОАК и ее ведущих инженерных центров. На нем обсуждались задачи развития авиастроения на ближайшие годы. В "Ростехе" пояснили, что целями проводимых преобразований является повышение экономической устойчивости Группы ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, а также снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки.

"Структурные преобразования, программа оптимизации издержек, трансформация индустриальной модели, научно-конструкторского блока и цифровая трансформация ОАК нацелены на рост загрузки производственных мощностей, а также повышение производительности труда. Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд руб­лей", - подсчитал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Впрочем, когда реформа еще только готовилась, не раз высказывались опасения о том, что изменения напротив могут навредить, а то и вовсе чуть ли не разрушить авиационную отрасль. Особую тревогу вызывало намерение перевести все расположенные в Москве конструкторские бюро непосредственно на территорию предприятий, производящих авиатехнику. А так как они все находятся в регионах, был риск, что авиаконструкторы попросту не поедут туда.

"Перемещение авиационных конструкторских бюро в другие регионы на повестке дня не стоит", - отметили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"

Но в "Ростехе" эти опасения развеяли, сообщив, что в ходе реформы все авиационные КБ останутся в Москве. "Перемещение авиационных конструкторских бюро в другие регионы на повестке дня не стоит. Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, в состав которого войдут все авиационные КБ. Расположен он будет в столице", - заявили вчера в "Ростехе", добавив, что центр разместят в Москве, поскольку здесь сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК.

Еще один аргумент оппонентов реформы состоял в том, что объединение КБ под одной крышей убьет конкуренцию и лишит инженеров индивидуальности в их работе. В "Ростехе" нашли ответ и на этот довод - оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. "Все конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра", - заверили в госкорпорации.

Еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ

Высказывались и предска­зания панического характера о том, что прославленные бренды исчезнут после объединения. "Оценки, что "Сухой" и "МиГ" прекратят существование, слишком радикальные. Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут", - пояснили в "Ростехе" в четверг.

Авиационные КБ, даже оказавшись в единой структуре, не будут лишены самостоятельности. Фото: РИА Новости

И наконец, еще одно опасение экспертов было связано с фигурой человека, которому вроде как предстояло реформировать авиационную отрасль. Поскольку должность индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" и председателя совета директоров ОАК занимает экс-министр обороны Анатолий Сердюков. А к обоснованности проведенных им реформ в армии до сих пор остается много вопросов. Но в "Ростехе" приняли иное решение. Курировать реформу по слиянию авиапредприятий станет лично Сергей Чемезов.

"С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить Совет директоров ОАК", - заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок.

Реформа будет реализована поэтапно - в течение нескольких лет. Корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами. А также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут". "При этом еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками", - заключили в государственной корпорации "Ростех".

Прямая речь

Сергей Липовой, военный летчик, Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России":

- Экономически такое объединение, конечно, выгодно: оно действительно поможет решить острые финансовые вопросы, возникающие перед авиапредприятиями. Объединение инженерно-конструкторских групп в единый центр в этом свете тоже вполне логично. Но вот за тем, чтобы сами конструкторские школы не утратили самостоятельности и продолжали развиваться каждая в своем направлении, следует проследить особо.

В нашей стране очень сильная инженерная школа, российские авиаконструкторы не зря считаются лучшими в своем деле. И этот статус ни в коем случае терять нельзя. К сожалению, у нас часто хорошие идеи имеют негативные последствия при их реализации. В данном случае следует постараться свести их к минимуму. Оптимизация и решение финансовых вопросов - это прекрасно. Но при этом хорошо было бы не потерять то, что было наработано и создано за предыдущие годы.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов решил лично проконтролировать реформу авиаотрасли и возглавит для этого совет директоров ОАК. Фото: Сергей Куксин/РГ

Мнение

Объединение компаний "Сухой" и "МиГ" вряд ли будет означать снижение конкуренции на рынке авиаконструкторских разработок, говорит руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. Компании хотя и занимаются одной тематикой, самолеты у них все же разные. С помощью такой реорганизации в первую очередь пытаются оптимизировать расходы и долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), считает эксперт. "Желание оптимизировать расходы и уйти от крупных долгов, которые уже существуют у ОАК, можно понять. Недаром некоторое время назад была информация, что корпорации продают свои помещения в центре Москвы. Так что, скорее всего, главная цель реорганизации - привести финансовую ситуацию в норму, чтобы и компании могли спокойно работать", - говорит Величко.

Насколько такой шаг окажется успешным, пока неизвестно. "Сложно принять мысль, что такие крупные конструкторские бюро, с такой историей, с тем набором самолетов и вообще набором летательных аппаратов различного назначения, которые были сделаны и в "Сухом", и в "МиГе", нужно объединять в одно целое, несмотря на то, что они будут продолжать заниматься каждый своим направлением", - считает эксперт.

По его мнению, пока сложно сказать, как это будет отражаться на конечном продукте. "Пока можно предполагать, что принципиально в качестве конечного продукта ничего не изменится. "Сухой" будет доводить СУ-57 и адаптировать для него ударный беспилотник. Также РСК "МиГ" будет на своих заводах производить Ил-114. Вряд ли у "МиГа" заберут военную составляющую. Все же это компания с богатейшей историей производства боевых самолетов. Забирать это направление было бы нецелесообразно", - говорит эксперт.

Подготовил Евгений Гайва

Компетентно

Александр Явкин, главный конструктор самолета-амфибии Бе-200 в 1992-2016 годы:

- Преобразования структуры управления авиастроительной отраслью с целью оптимизации процессов создания авиационной техники, несомненно, назрели. Они необходимы в области того же гражданского авиастроения для преодоления отставания в результатах деятельности от ведущих западных стран, включая КНР, восточного партнера России.

Как известно, китайская корпорация COMAC близка к продвижению самолетов С919 - конкурента российского МС-21, на рынок, включая российский. Так, наша компания Nordwind ожидает получения заказанного ею самолета С919 к концу нынешнего года. Это раньше планируемого срока начала поставок МС-21.

Реформа предусматривает создание Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, который объединит в себе все КБ. Что это позволит? Объединить знания и опыт конструкторских школ, разбросанных сейчас по относительно малочисленным конструкторским организациям, которые сохраняют как позитивный, так и негативный опыт, накопленный еще с советских времен. Но чтобы достичь максимального эффекта от преобразований, необходимо не только численно объединить конструкторов, но и внедрить современные процессы создания и сертификации авиатехники. В частности, эффективную систему контроля за соответствием разрабатываемой техники всем требованиям, включая безопасность полетов. Речь о стандартах СУБП ИКАО для разработчиков и изготовителей техники.

По примеру Airbus, в составе Единого инженерно-конструкторского центра ОАК необходимо организовать подразделение "Целостность проекта (Product Integrity)", включающее специалистов по сертификации и специалистов по управлению процессами проектирования.

Кстати, успехи КНР во многом объясняются высокой степенью гармонизации китайской нормативной правовой базы создания и сертификации гражданской авиатехники с авиационным законодательством ЕС и США. И это подтверждается подписанными Межгосударственными соглашениями по безопасности полетов (BASA).

Еще в 2011 году COMAC внедрила в процессы создания самолета С919 систему гарантии проектирования, разработанную совместно с EASA на базе Design Assurance System (DAS). (А DAS, напомню, наиболее эффективная в мире система независимого контроля в процессе создания продукции гражданского авиастроения). Естественно, это дало хороший шанс в продвижении самолетов С919.

В последние десятилетия конструкция авиатехники настолько усложнилась, что специалисты в сфере безопасности полетов пришли к выводу: контроль выходных параметров готовой продукции недостаточен для оценки уровня ее безопасности. Вместо этого должна проводиться поэтапная проверка показателей процесса проектирования. И, если они находятся в требуемом диапазоне, то процесс проектирования идет нормально. Причем эти показатели не всегда являются численными.

Готовность к радикальным преобразованиям подчеркивается тем, что ответственность за реформы взял на себя гендиректор "Ростеха". Это вселяет надежды, что реформа позволит российскому авиастроению сделать качественный рывок навстречу новым достижениям.

Подготовила Наталия Ячменникова