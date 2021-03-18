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Рубрика: Экономика

Под одно крыло

"Сухой", "МиГ", "Туполев", "Ильюшин" и "Иркут" объединяют в единый центр самолетостроения
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
В госкорпорации "Ростех" озвучили планы по серьезной реструктуризации авиационной отрасли страны. Реформа затронет все ведущие авиастроительные предприятия - компании "Сухой", "МиГ", "Туполев", "Ильюшин" и корпорацию "Иркут". Их предложено объединить в корпоративный центр самолетостроения. Новая структура, как рассказали в пресс-службе госкорпорации "Ростех", консолидирует управление самолетными программами и другими активами Объединенной авиастроительной корпорации (в ОАК в настоящее время входят вышеупомянутые авиапредприятия).
Слияние в единую компанию не затронет прославленныебренды - и "Сухой", и "МиГ" останутся. Фото: РИА Новости Слияние в единую компанию не затронет прославленныебренды - и "Сухой", и "МиГ" останутся. Фото: РИА Новости
Слияние в единую компанию не затронет прославленныебренды - и "Сухой", и "МиГ" останутся. Фото: РИА Новости

О таком решении гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал на совещании с руководством ОАК и ее ведущих инженерных центров. На нем обсуждались задачи развития авиастроения на ближайшие годы. В "Ростехе" пояснили, что целями проводимых преобразований является повышение экономической устойчивости Группы ОАК, оптимизация административно-управленческого аппарата, а также снижение непроизводственных издержек и долговой нагрузки.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"Структурные преобразования, программа оптимизации издержек, трансформация индустриальной модели, научно-конструкторского блока и цифровая трансформация ОАК нацелены на рост загрузки производственных мощностей, а также повышение производительности труда. Совокупный оптимизационный эффект от проводимых преобразований должен составить до 130 млрд руб­лей", - подсчитал гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Впрочем, когда реформа еще только готовилась, не раз высказывались опасения о том, что изменения напротив могут навредить, а то и вовсе чуть ли не разрушить авиационную отрасль. Особую тревогу вызывало намерение перевести все расположенные в Москве конструкторские бюро непосредственно на территорию предприятий, производящих авиатехнику. А так как они все находятся в регионах, был риск, что авиаконструкторы попросту не поедут туда.

"Перемещение авиационных конструкторских бюро в другие регионы на повестке дня не стоит", - отметили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"

Но в "Ростехе" эти опасения развеяли, сообщив, что в ходе реформы все авиационные КБ останутся в Москве. "Перемещение авиационных конструкторских бюро в другие регионы на повестке дня не стоит. Инженерно-конструкторские функции группы будут выделены в отдельный центр, в состав которого войдут все авиационные КБ. Расположен он будет в столице", - заявили вчера в "Ростехе", добавив, что центр разместят в Москве, поскольку здесь сосредоточена существующая испытательная и стендовая инфраструктура ОАК.

Еще один аргумент оппонентов реформы состоял в том, что объединение КБ под одной крышей убьет конкуренцию и лишит инженеров индивидуальности в их работе. В "Ростехе" нашли ответ и на этот довод - оптимизация не затронет инженерно-конструкторские кадры. "Все конструкторские школы сохранят самостоятельность, получат новые возможности для развития, а также улучшенные условия труда в формате Единого инженерно-конструкторского центра", - заверили в госкорпорации.

Еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ

Высказывались и предска­зания панического характера о том, что прославленные бренды исчезнут после объединения. "Оценки, что "Сухой" и "МиГ" прекратят существование, слишком радикальные. Да, организационная форма юридических лиц изменится, но бренды и люди, которые делают эти бренды, никуда не исчезнут", - пояснили в "Ростехе" в четверг.

Авиационные КБ, даже оказавшись в единой структуре, не будут лишены самостоятельности. Фото: РИА Новости

И наконец, еще одно опасение экспертов было связано с фигурой человека, которому вроде как предстояло реформировать авиационную отрасль. Поскольку должность индустриального директора авиационного кластера "Ростеха" и председателя совета директоров ОАК занимает экс-министр обороны Анатолий Сердюков. А к обоснованности проведенных им реформ в армии до сих пор остается много вопросов. Но в "Ростехе" приняли иное решение. Курировать реформу по слиянию авиапредприятий станет лично Сергей Чемезов.

"С учетом важности задачи я принял решение взять вопрос корпоративных реформ под личный контроль и возглавить Совет директоров ОАК", - заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По его словам, системные реформы должны усовершенствовать структуру компании и решить вопросы ее финансовой устойчивости, повысить конкурентоспособность отечественных гражданских самолетов и покрыть значительные потребности России в современных воздушных судах для пассажирских перевозок.

Реформа будет реализована поэтапно - в течение нескольких лет. Корпоративный центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами. А также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут". "При этом еще предстоит проработка всех ключевых изменений с конструкторским блоком, дирекциями самолетных программ, производственными площадками", - заключили в государственной корпорации "Ростех".

Прямая речь

Сергей Липовой, военный летчик, Герой России, председатель президиума организации "Офицеры России":

- Экономически такое объединение, конечно, выгодно: оно действительно поможет решить острые финансовые вопросы, возникающие перед авиапредприятиями. Объединение инженерно-конструкторских групп в единый центр в этом свете тоже вполне логично. Но вот за тем, чтобы сами конструкторские школы не утратили самостоятельности и продолжали развиваться каждая в своем направлении, следует проследить особо.

В нашей стране очень сильная инженерная школа, российские авиаконструкторы не зря считаются лучшими в своем деле. И этот статус ни в коем случае терять нельзя. К сожалению, у нас часто хорошие идеи имеют негативные последствия при их реализации. В данном случае следует постараться свести их к минимуму. Оптимизация и решение финансовых вопросов - это прекрасно. Но при этом хорошо было бы не потерять то, что было наработано и создано за предыдущие годы.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов решил лично проконтролировать реформу авиаотрасли и возглавит для этого совет директоров ОАК. Фото: Сергей Куксин/РГ
Мнение

Объединение компаний "Сухой" и "МиГ" вряд ли будет означать снижение конкуренции на рынке авиаконструкторских разработок, говорит руководитель портала "Авиация России" Андрей Величко. Компании хотя и занимаются одной тематикой, самолеты у них все же разные. С помощью такой реорганизации в первую очередь пытаются оптимизировать расходы и долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), считает эксперт. "Желание оптимизировать расходы и уйти от крупных долгов, которые уже существуют у ОАК, можно понять. Недаром некоторое время назад была информация, что корпорации продают свои помещения в центре Москвы. Так что, скорее всего, главная цель реорганизации - привести финансовую ситуацию в норму, чтобы и компании могли спокойно работать", - говорит Величко.

Насколько такой шаг окажется успешным, пока неизвестно. "Сложно принять мысль, что такие крупные конструкторские бюро, с такой историей, с тем набором самолетов и вообще набором летательных аппаратов различного назначения, которые были сделаны и в "Сухом", и в "МиГе", нужно объединять в одно целое, несмотря на то, что они будут продолжать заниматься каждый своим направлением", - считает эксперт.

По его мнению, пока сложно сказать, как это будет отражаться на конечном продукте. "Пока можно предполагать, что принципиально в качестве конечного продукта ничего не изменится. "Сухой" будет доводить СУ-57 и адаптировать для него ударный беспилотник. Также РСК "МиГ" будет на своих заводах производить Ил-114. Вряд ли у "МиГа" заберут военную составляющую. Все же это компания с богатейшей историей производства боевых самолетов. Забирать это направление было бы нецелесообразно", - говорит эксперт.

Подготовил Евгений Гайва

Компетентно

Александр Явкин, главный конструктор самолета-амфибии Бе-200 в 1992-2016 годы:

- Преобразования структуры управления авиастроительной отраслью с целью оптимизации процессов создания авиационной техники, несомненно, назрели. Они необходимы в области того же гражданского авиастроения для преодоления отставания в результатах деятельности от ведущих западных стран, включая КНР, восточного партнера России.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Как известно, китайская корпорация COMAC близка к продвижению самолетов С919 - конкурента российского МС-21, на рынок, включая российский. Так, наша компания Nordwind ожидает получения заказанного ею самолета С919 к концу нынешнего года. Это раньше планируемого срока начала поставок МС-21.

Реформа предусматривает создание Единого инженерно-конструкторского центра ОАК, который объединит в себе все КБ. Что это позволит? Объединить знания и опыт конструкторских школ, разбросанных сейчас по относительно малочисленным конструкторским организациям, которые сохраняют как позитивный, так и негативный опыт, накопленный еще с советских времен. Но чтобы достичь максимального эффекта от преобразований, необходимо не только численно объединить конструкторов, но и внедрить современные процессы создания и сертификации авиатехники. В частности, эффективную систему контроля за соответствием разрабатываемой техники всем требованиям, включая безопасность полетов. Речь о стандартах СУБП ИКАО для разработчиков и изготовителей техники.

По примеру Airbus, в составе Единого инженерно-конструкторского центра ОАК необходимо организовать подразделение "Целостность проекта (Product Integrity)", включающее специалистов по сертификации и специалистов по управлению процессами проектирования.

Кстати, успехи КНР во многом объясняются высокой степенью гармонизации китайской нормативной правовой базы создания и сертификации гражданской авиатехники с авиационным законодательством ЕС и США. И это подтверждается подписанными Межгосударственными соглашениями по безопасности полетов (BASA).

Еще в 2011 году COMAC внедрила в процессы создания самолета С919 систему гарантии проектирования, разработанную совместно с EASA на базе Design Assurance System (DAS). (А DAS, напомню, наиболее эффективная в мире система независимого контроля в процессе создания продукции гражданского авиастроения). Естественно, это дало хороший шанс в продвижении самолетов С919.

В последние десятилетия конструкция авиатехники настолько усложнилась, что специалисты в сфере безопасности полетов пришли к выводу: контроль выходных параметров готовой продукции недостаточен для оценки уровня ее безопасности. Вместо этого должна проводиться поэтапная проверка показателей процесса проектирования. И, если они находятся в требуемом диапазоне, то процесс проектирования идет нормально. Причем эти показатели не всегда являются численными.

Готовность к радикальным преобразованиям подчеркивается тем, что ответственность за реформы взял на себя гендиректор "Ростеха". Это вселяет надежды, что реформа позволит российскому авиастроению сделать качественный рывок навстречу новым достижениям.

Подготовила Наталия Ячменникова

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Госкорпорации Ростех

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