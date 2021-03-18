Свадьба Большунова пройдет в норвежском стиле

Чемпион мира по лыжным гонкам и обладатель Кубка мира Александр Большунов рассказал о предстоящей свадьбе. Бракосочетание одного из лучших лыжников мира и его невесты Анны Жеребятьевой состоится в апреле в Подмосковье.

"Торжество пройдет уже скоро, свадьба состоится 24 апреля. Аня начала к ней готовиться еще полгода назад, я в эти дела не лезу. Свадьба будет в норвежском стиле. Свой костюм я еще не выбрал. Информации о приезде Йоханнеса Клебо у нас пока нет, потому что норвежцы боятся пандемии. Мог бы Эмиль Иверсен выступить в качестве тамады? Он бы справился, но мы его не приглашали", - рассказал Большунов в интервью "Матч ТВ".

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о том, что невеста помогает Большунову успешно выступать. Она заметила, что Жеребятьева напоминает ей жену декабриста.