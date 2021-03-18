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18.03.2021 14:50
Рубрика: Digital

TikTok включит персонализированную рекламу для всех пользователей

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

TikTok сделает персонализированную рекламу обязательной для всех пользователей социальной сети, вне зависимости от того, с каким контентом взаимодействует тот или иной человек.

Фото: iStock
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Сейчас в приложении есть параметр, который позволяет людям выбрать, будут ли им показываться объявления в зависимости от их интересов. "Начиная с 15 апреля ваши настройки изменятся, и реклама, которую вы видите, будет напрямую зависеть от ваших действий в соцсети", - сообщается в уведомлении социальной сети.

Но, несмотря на нововведение, представитель TikTok отметил, что компания будет "по-прежнему уважать конфиденциальность пользователей". "Мы и дальше будем информировать пользователей о методах конфиденциальности данных и поможем им понять, как обеспечивается приватность данных в соцсети", - цитирует официального представителя компании издание The Verge.

В то же время пользователи соцсети по-прежнему смогут отказаться от персонализированной рекламы, демонстрируемой на основе данных, собранных с других сайтов и приложений. Стоит отметить, что реклама в TikTok теперь будет работать точно также, как и у других крупных социальных сетей - например Facebook, Instagram или Twitter.

Аналитики связывают изменение правил рекламы в TikTok со скорым релизом iOS 14.5 - в ней компания Apple включит правило, согласно которому разработчикам потребуется получить разрешение пользователей на отслеживание их данных в приложениях для показа персонализированной рекламы. При этом приложения, которые проигнорируют нововведение Apple, будут удалены из магазина App Store.

Фото: iStock
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"Добавление настроек отслеживания приложений и информации о прозрачности и конфиденциальности на страницы приложений в App Store дает пользователям возможность получить упрощенный доступ к информации о том, как используются их персональные данные, проливая свет на практики, ранее бывшие непонятными и скрытыми, позволяя пользователям более осознанно распоряжаться своими данными", - объясняет Apple.

В свою очередь, Facebook развернула целую кампанию, которая направлена на то, чтобы объяснить, почему нововведение Apple будет "иметь серьезные последствие для рынка персонализированной рекламы". Против введения функции выступил глава Facebook Марк Цукерберг, а в комментариях изданию 9To5Mac представитель социальной сети заявил, что "персонализированная реклама и конфиденциальность пользователей могут сосуществовать". Но в социальной сети уточнили, что у них "нет другого выбора, кроме как принять новую политику "яблочной" компании". Релиз операционной системы iOS 14.5 ожидается уже в ближайшее время.

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