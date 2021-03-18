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18.03.2021 08:00
Рубрика: Экономика

Товарооборот между Россией и Монголией за год составил 1,4 млрд долларов

Текст: Алексей Дуэль

Несмотря на пандемию коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничения на поездки в другие страны, объем торговли между Россией и Монголией в 2020 году составил 1,4 млрд долларов. Такую цифру привела вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе встречи сопредседателей межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщили в аппарате вице-премьера.

Фото: Росгранстрой
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"В 2020 году пандемия внесла коррективы в динамику российско-монгольской двусторонней торговли, хотя по итогам года её объем составил "солидные" 1,4 млрд долларов, - отметила Виктория Абрамченко. - Мы ожидаем постепенного восстановления показателей торгово-экономического сотрудничества после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Тем для совместной кооперации у нас немало". Среди направлений возможно сотрудничества зампредседателя правительства назвала энергетику, транспорту, охрану окружающей среды, здравоохранение, образование и культуру.

В разгар пандемии Россия безвозмездно поставила Монголии тест-системы для проведения 5,5 тыс. исследований на COVID-19, мобильную лабораторию экспресс-диагностики, оказала необходимую консультативно-методическую поддержку, напомнила вице-премьер.

Нарастить темпы взаимной торговли поможет открытие торгового представительства Монголии во Владивостоке, которое запланировано на этот год. По данным Виктории Абрамченко, соответствующее распоряжение правительства России уже подготовлено.

Для обучения монгольских граждан в российских вузах выделено 550 государственных стипендий, поддержана инициатива монгольских партнеров и по созданию совместной российско-монгольской школы в Улан-Баторе, добавила вице-премьер. Продолжается работа над заключением соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Монголией, оно будет выгодно обеим сторонам, уверена Виктория Абрамченко.

Экономика ВЭД В мире Восточная Азия Монголия Правительство Вице-премьеры

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