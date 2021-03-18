Ученые заявили о смертельной угрозе попадания коронавируса в сердце

Три четверти людей, умерших от коронавируса, имели в своем сердце следы вируса SARS-CoV-2. Такие данные опубликованы в авторитетном научном журнале Science. К счастью, последние открытия американских вирусологов могут резко приблизить нас к понимаю смертельных рисков при заболевании и помогут выработать самые эффективные методы лечения, даже невзирая на постоянные мутации COVID-19.

У ученых есть множество доказательств, что коронавирус "убивает" сердце. Например, у многих заболевших отмечаются повышенный уровень тропонинов - молекул, которые выделяются в крови при серьезном повреждении органа. Что, по словам врачей, гораздо опасней всяческих легочных симптомов. Но раньше не получалось достоверно сказать, может ли SARS-CoV-2 проникать непосредственно в ткани сердца. Дело в том, органы пациентов после смерти обрабатываются с использованием веществ, которые способны расщеплять РНК и с самого начала препятствовать обнаружению вируса.

Сейчас придуман новый способ исследования, рассказывает Джеймс Стоун, сердечно-сосудистый патолог из Массачусетской больницы. Говоря простым языком, они научились точно идентифицировать РНК вируса, даже если она была разбита на отдельные кусочки из нуклеотидов.

Ученые проанализировали таким способом около тысячи образцов сердечной ткани от 41 погибшего пациента, и нашли следы вируса как минимум в 30 сердцах. Примечательно, что только у этих пациентов наблюдалась новая фибрилляция предсердий, учащенный и нерегулярный сердечный ритм, а также раннее или дополнительное сердцебиение по сравнению с другими пациентами. Причем большинство инфицированных клеток были иммунными. То есть не исключено, что вирус попадал в сердца именно вместе с ними. И даже неясно пока, проблемы вызывает сам вирус или иммунные клетки.

Тем не менее, исследование уже может объяснить, почему стероид дексаметазон стал спасением для некоторых пациентов, особенно на первых порах, когда у медиков не было достаточных данных о природе вируса и никаких протоколов лечения.

По словам Стоуна, дексаметазон уменьшает воспаление ткани и, вероятно, ограничивает присутствие клеток, содержащих SARS-CoV-2, в сердце. Некоторые ученые обращают внимание на маленькую выборку пациентов в данном исследовании, но, судя по всему, специалисты нащупали главное направление работы, которое может резко сократить смертность среди больных коронавирусом, а также снизить тяжесть последствий для их здоровья. Как известно, коронавирус может, например, привести к образованию рубцовой ткани, которая в дальнейшем нередко вызывает хронические проблемы с сердцем.