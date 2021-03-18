Уникальные штаммы бактерий с МКС задействуют в земном растениеводстве

Биологи проанализировали микробиологические образцы, привезенные на Землю с Международной космической станции пять лет назад. Несколько штаммов из них оказались не похожи ни на один из известных науке видов бактерий.

Как сообщается в опубликованном исследовании, ученые предложили выделить доставленные с МКС микроорганизмы в отдельный вид и предполагают, что эти бактерии могут быть полезны для выращивания растений на Земле и на самой космической станции.

При изучении бактерий, обитающих на МКС, исследователи из Университета Южной Калифорнии и Калифорнийского технологического института под руководством Клэя Вана и Кастхури Венкатесварана выделили четыре штамма бактерий из образцов с внутренних поверхностей станции. Например, с обеденного стола космонавтов, стеллажа и из модуля для наблюдений за действиями за бортом космического аппарата.

Выяснилось, что три штамма исследуемых бактерий - неизвестного вида, они оказались красновато-розового цвета. Это грамотрицательные подвижные палочки, умеющие разлагать перекись водорода, они хорошо растут при температуре от 25 до 30 градусов Цельсия.

Анализ генома новых бактерий указал на присутствие генов, которые обычно связывают с положительным влиянием уже известных науке бактерий на рост растений. Например, ген для производства цитокининов или растительных гормонов или ген, необходимый для синтеза витамина В12 (кобаламина).

Космические бактерии получили название в честь индийского ученого Аджмала Хана, изучающего проблемы биоразнообразия.