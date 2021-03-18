Ушел из жизни Джеймс Ливайн - один из величайших дирижеров современности

С именем Джеймса Ливайна связана целая эпоха в истории Метрополитен-оперы, чьим бессменным худруком он был на протяжении сорока лет. На ее сцене он провел свыше 2500 спектаклей - больше, чем любой другой дирижер в истории театра. Меломаны по всему миру ценят его эталонные трактовки опер Верди, Пуччини, Россини, Вагнера, в которых под его руководством выступали крупнейшие оперные звезды - Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Мэрилин Хорн, Джесси Норман, Леонтин Прайс, Сэмюэл Рэми, Рената Скотто, Грейс Бамбри и многие другие.

- Это один из величайших артистов нашего времени. Он создал один из величайших оркестров в истории. Возможно, он один из величайших дирижеров, когда-либо существовавших, - так отзывался о личности Ливайна генеральный директор театра Питер Гелб.

Дирижер родился в 1943 году в Циннинати и с ранних лет начал учиться игре на фортепиано. В 1964 году Ливайн окончил Джулиардскую школу и некоторое время работал в Кливлендском оркестре, а в 1971 году состоялся его дебют в Метрополитен-опера в пуччиниевской "Тоске". Параллельно с оперой маэстро дирижировал и симфонической музыкой: в разные годы он руководил фестивалем "Равиния" в Иллинойсе, Мюнхенским и Бостонским филармоническими оркестрами.

Много сил Ливайн отдал педагогике и поддержке талантливой молодежи: в 1980 году им была основана молодежная программа Метрополитен-оперы, в которой стажировались многие известные американские певцы. В 2017 году Ливайн был вынужден уйти из нью-йоркского театра на фоне обвинений в домогательствах.

Джеймс Ливайн скончался в Калифорнии 9 марта на 78-м году жизни. О том, почему о смерти дирижера стало известно так поздно, пока не сообщается.