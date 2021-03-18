В 16 департаментах Франции вводят карантин на месяц

Правительство Франции с полуночи пятницы, 19 марта, вводит строгие ограничения общественной жизни в 16 департаментах страны, включая Париж и его окрестности. Как сообщает Reuters со ссылкой на премьера Пятой республики Жана Кастекса, из-за ухудшения ситуации с пандемией карантин будет действовать четыре недели.

"Происходящее все больше напоминает третью волну, в тисках которой мы находимся", - признал Кастекс на пресс-конференции. По его словам, это вынудило президента Макрона принять решение "закрыть Париж" и некоторые другие регионы, в том числе на севере. Поездки между ними "без веской причины" на это время запрещаются. Работать будут только продуктовые, супермаркеты и магазины насущных товаров. Как ни удивительно, в этот список вошли книжные.

Власти также оставят школы открытыми. Кроме того, французы смогут заниматься спортом на открытом воздухе в радиусе 10 километров от дома.