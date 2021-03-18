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Рубрика: В мире

В Армении назначена дата внеочередных парламентских выборов

Текст: Константин Волков
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о дате внеочередных парламентских выборов на своей странице в Facebook.
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Голосование назначено на 20 июня.

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Как написал Пашинян, "я провел встречу с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. В ходе встречи мы отметили, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - досрочные парламентские выборы. Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией "Мой шаг", лидером фракции "Просвещенная Армения" Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы".

Парламентские выборы означают роспуск парламента, для этого необходимо, чтобы премьер-министр ушел в отставку, и в течение двух недель после его ухода законодательное собрание не смогло бы избрать нового главу кабинета. Например, это может быть сделано путем подписания всеми представленными в парламенте партиями меморандума, в котором они пообещают не выдвигать собственных кандидатов на пост премьера. Однако пока что на такой шаг согласилась только оппозиционная партия "Просвещенная Армения". Вторая оппозиционная партия, представленная в законодательном собрании, "Движение за спасение родины", до последнего момента отказывалась подписывать такой документ.

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