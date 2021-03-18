В Австрии покупателям предложат лосося, напечатанного на 3D-принтере

Любителей здорового питания в Австрии ожидает интересное открытие. Веганские заменители мяса уже давно известны. Котлетами из сои на прилавках супермаркетов уже никого удивить нельзя. Венская компания собирается производить лосося на 3D-принтере.

"На рынке почти нет рыбы растительного происхождения", - цитирует Kronen Zeitung владельца фирмы Робина Симса, - Мы намерены предложить альтернативу чрезмерному вылову рыбы и промышленной аквакультуре".

По словам предпринимателя, для этих целей изготовлен специальный 3D-принтер. При производстве лосося используются только натуральные и здоровые ингредиенты. В общей сложности их насчитывается одиннадцать, в том числе экстракты водорослей из Голландии, растительные масла из Австрии и белок бобовых культур из Нидерландов.

В компании считают очевидными преимущества своей продукции, поскольку она не содержит тяжелых металлов и антибиотиков. Пробная партия оказалась убедительной по вкусу. Начало продукции лосося из принтера запланировано на конец лета.