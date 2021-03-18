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18.03.2021 18:05
Рубрика: Общество

В Бельгии прошла первая конференция русских школ

Текст: Елена Кухтенкова
Первая конференция русских школ прошла в Брюсселе. Виртуальный формат мероприятия, посвящённого практикам бельгийского школьного и дошкольного образования на русском языке, позволил присоединиться спикерам не только из Бельгии, но и из других стран, сообщает сайт Русского дома в Брюсселе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Собрались, чтобы установить контакты, помочь друг другу методически, посоветоваться, как решать проблемы, с которыми в последнее время сталкиваются учебные заведения. И, по мнению участников конференции, встреча помогла определить перспективы развития русскоязычного образования в стране.

Кроме того, шел разговор о связи образования, получаемого в русских школах, с бельгийской образовательной системой, а также о возможности детей из билингвальных семей получать российские документы об образовании и поступать в российские вузы.

Особое место в дискуссии заняли темы организации учебного процесса в мультикультурной среде и в онлайн-формате.

К слову, Русский дом (так теперь называются отделения Россотрудничества за рубежом) в Брюсселе поддерживает тесное взаимодействие с русскими школами в Бельгии: организация регулярно проводит встречи с директорами и преподавателями учебных заведений, оказывает им методическую помощь и снабжает учебной и художественной литературой.

О поддержке русского языка в соответствии с концепцией "Русская школа за рубежом", утвержденной президентом России осенью 2015 года, рассказал замруководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

Фото: iStock
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Полезными и интересными показались учителям и выступления преподавателей Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Так заведующая кафедрой русского языка Института филологии МПГУ Светлана Колесникова сообщила о том, какую профессиональную переподготовку, а также повышение квалификации могут получить преподаватели русского языка в вузе. Темой же заведующей кафедрой довузовского обучения русскому языку как иностранному Елизаветы Хамраевой стали особенности обучения детей-билингвов.

На конференции был дан обзор новых учебных пособий. А представители международного детского центра "Артек" уточнили информацию о том, как зарубежная молодежь может отдохнуть в летнем лагере.

Справка "РГ"

В Русском доме работает самая большая русскоязычная библиотека в Бенилюксе.

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