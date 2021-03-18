В бундестаге назвали "маразмом" призыв Киева к Берлину "помочь вернуть Крым"

В немецком бундестаге прокомментировали скандальное заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, который не просто вышел за пределы своей компетенции, внезапно потребовав от Берлина "содействия в возвращении Крыма Киеву", но и в весьма недипломатичной форме припомнил современным немцам оккупацию полуострова нацистами. Именно ради искупления "колониального прошлого в Крыму" Германия обязана предпринять некие шаги - мол, в этом состоит ее моральный долг, убежден господин Мельник.

"Маразм крепчает. Больше добавить нечего", - заявил агентству РИА Новости депутат фракции "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт. Он также добавил, что обсуждение крымского вопроса в таком контексте "вызывает недоумение".

Ранее заявления Мельника прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. У себя в Twitter он написал, что у Берлина нет ни одного реального инструмента для "возвращения Крыма" современной Украине. Такое же мнение высказал постпред РФ при ООН Василий Небензя в разговоре со своим немецким коллегой Кристофом Хойсгеном, призвав его обратить внимание на странные призывы Мельника.