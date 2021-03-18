В четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy сыграют сразу семь россиянок. Такого масштабного представительства наших теннисисток на этой стадии турнира WTA не было с 2005 года, когда в Москве в 1/4 финала вышли шесть хозяек корта.

Итак, Светлана Кузнецова встретится с единственной иностранкой - румынкой Жаклин Кристиан. Уже известно, что Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова поборются друг с другом. Дарья Касаткина ждет победительницу противостояния Камилла Рахимова - Вероника Кудерметова, а на Веру Звонареву выйдет лучшая из пары Анастасия Гасанова - Анастасия Павлюченкова. Эти матчи завершились после подписания номера "РГ" в печать. Между тем на мужском турнире в Дубае в полуфинал пробился Аслан Карацев, который обыграл итальянского теннисиста Янника Синнера со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Каковы шансы российских теннисисток выиграть турнир в Санкт-Петербурге