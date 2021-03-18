Согласно изданию, допустимый лимит мигрантов составит не более 30 процентов от числа жителей конкретного района. Но что конкретно подразумевается под "незападным происхождением", будут ли эти ограничения распространяться на выходцев, например, с Балкан - на эти и многие другие вопросы ответов пока нет. При этом из документа уберут неполиткорректное понятие "область гетто", поскольку оно "вводит в заблуждение и отвлекает от реальных проблем, которые предстоит решить".
До сих пор в Дании каждый год обновлялись списки таких неблагополучных "гетто". Под это определение попадали округа с населением более 1000 человек, если больше больше половины из них - иностранцы. Кроме того, такой район должен иметь хотя бы два из четырех признаков. Например, если уровень безработицы там превышает 40 процентов, более 60 процентов местных жителей в возрасте от 39 до 50 лет не имеют высшего образования или уровень преступности в три раза выше среднего по стране, а доходы, напротив, на 55 процентов ниже. Особое регулирование, предусмотренное подобным статусом, распространяется на 15 территорий, еще 25 считаются "подверженными риску".
СМИ отмечают, что вот уже много лет в Дании применяется одна из самых жестких антииммиграционных практик в Европе. Она не изменилась даже со сменой правительства в 2019 году, когда пост премьера заняла Метте Фредериксен от социал-демократов. Собственно, ее партия и внесла нашумевший законопроект. При этом интересно, что иностранное происхождение в Дании зарегистрировано лишь у 14 процентов населения. Это значительно меньше, чем, например, в Германии. Там примерно каждый четвертый житель - приезжий или имеет хотя бы одного родителя, переехавшего в ФРГ из-за границы.