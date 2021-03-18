Министерство внутренних дел Дании представило законопроект по борьбе с "чрезмерной" миграцией, которая, по мнению ведомства, приводит к "риску появления параллельных религиозных и культурных обществ" внутри королевства. Власти предлагают установить в каждом городском квартале "верхний предел для людей незападного происхождения", пишет немецкий портал Spiegel online.

Согласно изданию, допустимый лимит мигрантов составит не более 30 процентов от числа жителей конкретного района. Но что конкретно подразумевается под "незападным происхождением", будут ли эти ограничения распространяться на выходцев, например, с Балкан - на эти и многие другие вопросы ответов пока нет. При этом из документа уберут неполиткорректное понятие "область гетто", поскольку оно "вводит в заблуждение и отвлекает от реальных проблем, которые предстоит решить".

До сих пор в Дании каждый год обновлялись списки таких неблагополучных "гетто". Под это определение попадали округа с населением более 1000 человек, если больше больше половины из них - иностранцы. Кроме того, такой район должен иметь хотя бы два из четырех признаков. Например, если уровень безработицы там превышает 40 процентов, более 60 процентов местных жителей в возрасте от 39 до 50 лет не имеют высшего образования или уровень преступности в три раза выше среднего по стране, а доходы, напротив, на 55 процентов ниже. Особое регулирование, предусмотренное подобным статусом, распространяется на 15 территорий, еще 25 считаются "подверженными риску".

СМИ отмечают, что вот уже много лет в Дании применяется одна из самых жестких антииммиграционных практик в Европе. Она не изменилась даже со сменой правительства в 2019 году, когда пост премьера заняла Метте Фредериксен от социал-демократов. Собственно, ее партия и внесла нашумевший законопроект. При этом интересно, что иностранное происхождение в Дании зарегистрировано лишь у 14 процентов населения. Это значительно меньше, чем, например, в Германии. Там примерно каждый четвертый житель - приезжий или имеет хотя бы одного родителя, переехавшего в ФРГ из-за границы.