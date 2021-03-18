В "ЕР" предложили доплачивать за наем молодежи, инвалидов и пожилых людей

В "Единой России" предложили поощрять работодателей за устройство на работу по направлению службы занятости молодых специалистов, инвалидов и граждан предпенсионного возраста. Об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, пояснив, что речь идет о тех, кому сложно найти работу.

"Мы понимаем, что речь не может идти обо всех безработных, но… молодые специалисты, инвалиды, лица предпенсионного возраста, лица, освободившиеся из мест лишения свободы - там требуются поощрения работодателя", - сказал депутат.

Он также сообщил, что закон о занятости может быть принят в мае. Напомним, что документ направлен на совершенствование сферы занятости населения, предусматривающий создание единой цифровой платформы вакансий и дистанционный формат поиска работы.