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Рубрика: В мире

В Германии трое скончались после прививки AstraZeneca

Текст: Екатерина Забродина

Минздрав ФРГ сообщил о новых подтвержденных случаях тромбоза мозговых вен, которые были выявлены у граждан, привившихся вакциной от ковида компании AstraZeneca. По последним данным, столь серьезное осложнение возникло у 13 человек - двенадцати женщин и одного мужчины в возрасте от 20 до 63 лет. Три человека скончались, передает портал t-online.de.

Фото: JENS SCHLUETER / AFP
Германия, Италия, Испания, Франция отказались от вакцины AstraZeneca

Эта информация появилась уже после того, как Германия вслед за несколькими странами ЕС в начале недели приостановила вакцинацию населения партией вакцины от шведско-британского концерна AstraZeneca до выяснения всех обстоятельств. На тот момент было известно о семи случаях тромбоза и одном летальном исходе. Сейчас немцы ждут результатов окончательной экспертизы Европейского агентства лекарственных средств. По горячим следам европейский регулятор заявил, что прямой связи между осложнениями и вакциной пока не выявлено, а польза от прививки "превышает риски".

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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