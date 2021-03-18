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18.03.2021 18:40
Рубрика: Спорт

Аванс перед реваншем

Поветкин и Уайт попали на монету
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 58(8409)
Изображения временного чемпиона мира по версии WBC россиянина Александра Поветкина и британца Диллиана Уайта появились на специальных монетах, которые правительство Гибралтара выпустило в честь боя-реванша двух супертяжей или, как говорят на этой заморской территории Великобритании, "Драки на скале", запланированной на 27 марта.

Как сообщает агентство Reuters, первая монета была отчеканена во вторник на Тауэрском монетном дворе в Лондоне. Поветкин и Уайт - первые боксеры, удостоившиеся такой чести.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Ответить они могут только одним - устроить зрелищный и красивый поединок. Напомним, что в августе 2020 года "Русский витязь" нокаутировал Уайта в пятом раунде, хотя до этого сам побывал в нокдауне. Дата реванша несколько раз переносилась, в том числе из-за коронавируса у россиянина. Место поединка - с Лондона на Гибралтар - изменили из-за закрытых границ Великобритании.

Спорт Бокс В мире Европа Великобритания Александр Поветкин

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