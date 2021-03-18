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Рубрика: Власть

В Госдуме отреагировали на высказывания Байдена в отношении Путина

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме оценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Депутаты ждут реакции от российских властей, а также готовы отреагировать в рамках своих полномочий.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
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Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что ранее лидеры США не опускались до оскорблений в адрес руководителей России или СССР. По его оценке, сейчас идет обострение отношений, и апогей наступит во время разгара кампании по выборам в Госдуму.

В целом же утрата американским руководством политической культуры, по словам Миронова, создает прямую угрозу международной безопасности и требует соответствующих ответных мер со стороны РФ. "Надо принять во внимание, что такое неадекватное поведение демонстрирует лидер ядерной державы", - подчеркнул глава фракции.

Особый цинизм заявлению Байдена, по его словам, придает озвученное им впоследствии намерение работать с Россией по тем направлениям, где это выгодно США.

Глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что "даже в самые лихие времена "холодной войны" западные лидеры не опускались до площадной брани".

"Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны", - считает депутат.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов тоже считает, что агрессия стала следствием бессилия. "Они объявляют санкции - а Путин строит Крымский мост. Они объявляют санкции - а мы строим там все вместе новые больницы, дороги, школы. И это все, конечно, вызывает агрессию", - заявил он в эфире канала "Россия 24".

"Даже в Соединенных Штатах Америки говорят: нам бы такого президента. Потому что сегодня США разрывает на части и уже пахнет гражданской войной", - сказал глава фракции.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Между тем Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ готовит своего рода реакцию на такие высказывания. Глава комиссии Василий Пискарев подчеркнул, что Россия - в отличие от США, как раз располагает "неопровержимыми доказательствами" вмешательства Вашингтона в выборы в РФ.

"Обвинения звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели, - заявил Пискарев. - При этом, в отличие от Байдена, у нас доказательства есть". Он объяснил, что в распоряжении комиссии "десятки методичек и инструкций" американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные кампании в России, а также видеозаписи тематических тренингов и вебинаров.

"Все это мы передадим в МИД России для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне", - заявил политик.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в своем телеграм-канале назвал высказывания Байдена о Путине "истерикой от бессилия", посчитав их также оскорбительными для граждан России.

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