В Госдуме отреагировали на высказывания Байдена в отношении Путина

В Госдуме оценили слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине. Депутаты ждут реакции от российских властей, а также готовы отреагировать в рамках своих полномочий.

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов отметил, что ранее лидеры США не опускались до оскорблений в адрес руководителей России или СССР. По его оценке, сейчас идет обострение отношений, и апогей наступит во время разгара кампании по выборам в Госдуму.

В целом же утрата американским руководством политической культуры, по словам Миронова, создает прямую угрозу международной безопасности и требует соответствующих ответных мер со стороны РФ. "Надо принять во внимание, что такое неадекватное поведение демонстрирует лидер ядерной державы", - подчеркнул глава фракции.

Особый цинизм заявлению Байдена, по его словам, придает озвученное им впоследствии намерение работать с Россией по тем направлениям, где это выгодно США.

Глава Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн напомнил, что "даже в самые лихие времена "холодной войны" западные лидеры не опускались до площадной брани".

"Это агония, это осознание бессилия перед стремительным ростом и усилением нашей страны", - считает депутат.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов тоже считает, что агрессия стала следствием бессилия. "Они объявляют санкции - а Путин строит Крымский мост. Они объявляют санкции - а мы строим там все вместе новые больницы, дороги, школы. И это все, конечно, вызывает агрессию", - заявил он в эфире канала "Россия 24".

"Даже в Соединенных Штатах Америки говорят: нам бы такого президента. Потому что сегодня США разрывает на части и уже пахнет гражданской войной", - сказал глава фракции.

Между тем Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ готовит своего рода реакцию на такие высказывания. Глава комиссии Василий Пискарев подчеркнул, что Россия - в отличие от США, как раз располагает "неопровержимыми доказательствами" вмешательства Вашингтона в выборы в РФ.

"Обвинения звучат уже несколько лет, но никаких конкретных фактов мы так ни разу и не увидели, - заявил Пискарев. - При этом, в отличие от Байдена, у нас доказательства есть". Он объяснил, что в распоряжении комиссии "десятки методичек и инструкций" американских политтехнологов и неправительственных организаций по влиянию на избирательные кампании в России, а также видеозаписи тематических тренингов и вебинаров.

"Все это мы передадим в МИД России для использования в ходе консультаций с нашим послом в Вашингтоне", - заявил политик.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин в среду в своем телеграм-канале назвал высказывания Байдена о Путине "истерикой от бессилия", посчитав их также оскорбительными для граждан России.